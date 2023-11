От 1906 г. сигналът SOS е международен при търсене на помощ

На международна конференция в Берлин през ноември 1906 г. е възприето съгласие сигналът SOS да бъде международен при търсене на помощ.

SOS е наименование на международния морзов сигнал за бедствие. Представлява последователност от „три точки-три тирета-три точки“ които се предават без никакви паузи (· · · – – – · · ·). В радиотелефонните (гласови) връзки се ползва сигналът за бедствие „Mayday“, приет през 1927 година.

Преди въвеждането на SOS няма официално утвърден единен сигнал за бедствие. Най-масово е бил използван CQD.

CQ е сигнал за общо повикване на всички радиостанции и добавили D от английското „danger“ – опасност. Но сигналът CQD често е бъркан с CQ, освен това е използван и при аварии на сушата.

Така било взето решение да се въведе нов единен сигнал за бедствия по море.

Сигналът SOS е използван за пръв път от германското правителство в правила за радиосъобщенията от 1 април 1905 г. и е включен в Международната радиотелеграфна конвенция, подписана на 3 ноември 1906 г. и влязла в сила на 1 юли 1908 година.

SOS е избран, защото е кратък, ритмичен и може лесно да бъде разбран, може да се предава бързо и непрекъснато, дори при далечно приемане или претрупан ефир, без да се обърка с друг сигнал. Така че SOS при появата си няма нищо общо с абревиатури, съкращения и инициали. Тълкувания, като „save our souls“ („спасете нашите души“), „save our ship“ („спасете нашия кораб“), „send our succour“ („изпратете нашия спасител“), „swim or sink“ („плуваме или потъваме“) или руското „спасите от смерти“ („спасете от смърт“), са измислени по-късно и не са свързани със създаването и приемането на сигнала SOS.

Съществува разпространено заблуждение, че за пръв път в историята сигналът SOS е подаден от търпящия бедствие кораб „Титаник“ в нощта на 15 април 1912 г., в 00:45 часа. В действителност този случай е поне осмият поред.

„Титаник“ започва да излъчва сигнал за бедствие в 00:13 часа на 15 април 1912 година. Първоначално старшият радист Джак Филипс излъчвал стария сигнал CQD. В 00:45 часа, когато била спусната първата спасителна лодка, Харълд Брайд, помощник на старшия радист, посъветвал Филипс: „Предай сега SOS, това е новият сигнал, може повече никога да не ти се удаде случай да го предаваш.“ Според други е казал „Предай сега SOS. Друг шанс да го използваш може би няма да имаш.“ По това време капитан Смит е бил при тях и тримата се засмели.