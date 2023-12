ФЕД не промени базовата си лихва и вече обсъжда кога да започне да я понижава

На последното за годината редовно заседание на паричния си комитет, проведено на 12 и 13 декември, Федералният резерв реши да остави без промяна базовата си лихва на най-високите за последните 22 години нива в диапазона 5.25-5.50 процента. А председателят на институцията Джеръм Пауъл обясни на пресконференцията след срещата, че лихвените проценти вероятно са достигнали върховата си стойност за сегашния възходящ цикъл. И че той и колегите му вече обсъждат кога да започнат да понижават лихвите, въпреки че все още не свалят от масата евентуални нови лихвени увеличения.

Щатската централна банка повиши лихвата по федералните фондове на 11 последователни заседания на паричния си комитет от март 2022-а до септември тази година в опит да укроти инфлацията. В резултат, тя падна значително през последните месеци, което вдъхва надежди за скорошно начало на обратния, низходящ лихвен цикъл, като банкерите вече предвиждат три лихвени понижения през идната година. Това ще свали разходите на домакинствата и на бизнеса, но същевременно ще свие приходите от депозитните сертификати и другите спестовни инструменти, чиито лихви бяха близки до най-високите равнища от десетилетия насам.

Официалните представители на Федералния резерв вече очакват “меко приземяване” на националното стопанство след последния период на висока инфлация, а не рецесия, която традиционно настъпваше след предишните цикли на бърз ценови ръст и повишение на лихвите. Американските парични стратези прогнозират, че БВП на Съединените щати ще се повиши скромно с 1.4% през 2024-а – далеч под постигнатите 5.2% годишно през третото тримесечие на 2023-а и вероятните 2.6% за цялата година и малко по-слабо от септемврийското предвиждане за 1.5%, но не и рецесия. Безработицата пък се очаква да стигне до максималните 4.1% от сегашните 3.7%, с дргуги думи – без да има масовите уволнения, за които се стягаха централните банкери в началото на годината. Инфлацията, измервана чрез индекса на персоналните потребителски разходи, се предвижда да приключи 2023-а на 2.8% и да се понижи до 2.4% до края на идната година – в близост до целевите 2% годишно.

“Виждаме същото каквото и другите хора: силна икономика, която наистина постигна значими успехи през 2023-а”, каза Пауъл на пресконференцията. И допълни, че “има обективни предпоставки и причини той и колегите му да очакат по-нисък растеж през идната година…както и по-нататъшни успехи в борбата с инфлацията и силен пазар на труда, без голямо увеличение на безработицата, както се е случвало преди”.

В официалното си изявление след края на съвещанието паричният комитет на Федералния резерв подчертава, че “инфлацията е отстъпила през последната година” и уверява, че ще наблюдава внимателно икономиката, за да установи дали са необходими допълнителни лихвени повишения. И почти единодушно – 17 от общо 19-е членове на комитета предвиждат, че лихвите ще са по-ниски от сегашните до края на 2024-а средно с 0.75% под диапазона 5.25-5.50 процента.

Щатският долар загуби повече от 1% от пазарната си оценка към половината парични единици на Г-10 след решението на американските централни банкери да оставят без промяна базовата лихва на страната и евентуално да започнат да разхлабват паричната политика през 2024 година. Доларовият индекс, изчисляван от агенция “Блумбърг”, се понижи с 0.8% – най-дълбокият еднодневен спад за последния месец, като загубите на зелените пари към норвежката крона, японската йена, шведската крона и австралийския и новозеландския долар надхвърлиха 1 процент.

Доходността на щатските държавни облигации потъна в очакване на низходящия лихвен цикъл през идната година, а котировките на амриканските борсови индекси се повишиха, като S&P 500 надхвърли 4700 пункта.

Или, както коментират експерти, мнението на официалните представители на Федералния резерв вече съвпада с пазарното и търговците на лихвени фючърсни контракти са увеличили на над 60% вероятността за понижение на лихвите още през март 2024-а.

