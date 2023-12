Журналистите на The New York Times създадоха синдикат в синдиката

Няколко десетки журналисти от The New York Times (NYT) се обединиха в групата Independence Faction, която ще защитава журналистическата независимост и действа в рамките на синдиката NewsGuild, който представлява интересите на служителите на тази и редица други медии. Причината за създаването на такъв уникален съюз в рамките на съюза е, че NewsGuild напоследък все повече действа в противоречие с политиката на неутралност на The New York Times. Това съобщава Wall Street Journal.

Фракцията, ръководена от самите служители на NYT, включва няколко от водещите журналисти на изданието, включително носителката на наградата “Пулицър” Меган Тухей, Джулиан Барнс и Емили Базелон. Според ръководството на фракцията в нея могат да се присъединят журналисти не само от NYT, но и от други издания.

В учредителното изявление на фракцията се посочва, че нейните членове вярват, че „журналистите трябва да могат да пишат свободно, следвайки фактите, без пристрастия и без външна намеса“.

Междувременно, отбелязват те – NewsGuild, ограничава независимостта на журналистите, като ги въвлича в дискусии и събития, където поддържането на неутрална позиция е невъзможно. Като пример те цитират скорошна онлайн среща на синдикални членове, на която се обсъждаше възможното публикуване на изявление, призоваващо за прекратяване на огъня в Газа и прекратяване на правителствената помощ за Израел. Според някои журналисти, появата на подобно изявление може да подкопае неутралността на изданието и да изложи на риск журналистите, работещи в зони на бойни действия. Освен това те посочват, че политиката на NYT гласи, че „служителите не могат да участват в шествия или митинги в подкрепа на социални каузи или движения“.

На свой ред ръководителят на NewsGuild Джон Шлайс каза, че подкрепя създаването на нова фракция и е „винаги готов да подкрепи работниците, които се събират, за да обсъждат различни въпроси и да направят нашия синдикат по-силен“. В същото време той не е съгласен с идеята, че съюзът се опитва да заеме позиция по войната в Газа. Той казва, че противоречивата среща е била свикана, за да изслуша онези членове на синдиката, които искат да се изкажат по въпроса и са призовали да бъде направено изявление, както и тези, които са против такова изявление.

Според Джон Шлайс, е полезно да се водят дискусии. NewsGuild представлява интересите на 26 хиляди души от 468 организации, включително 294 медии. От служителите на The New York Times 1500 души са членове на профсъюза NewsGuild.