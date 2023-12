Пощенска банка стартира първата в България академия за жестов език за банкери „Beyond Sound“

Най-новата инициатива за развитие на хората в компанията е първата по рода си в банковия сектор в страната

Пощенска банка стартира първата в България академия за жестов език за банкови служители „Beyond Sound“. С нея финансовите експерти от клоновата мрежа на институцията ще могат да предоставят услугите си по още по-достъпен начин и да обслужват с лекота клиенти, които използват този начин на общуване. Цялата програма на обучението ще се проведе със съдействието и подкрепата на Stray Sheep – компания, която цели да популяризира жестовия език в България, и в колаборация с Академия за глухи деца „Анди и Ая“, в резултат на което банковите служители ще бъдат напълно подготвени да предложат едно комплексно изживяване на клиенти с изцяло невербална комуникация. С това Пощенска банка още веднъж затвърждава позицията си на отговорна компания и стремежа си да бъде максимално полезна за своите клиенти като им осигурява лесно, бързо, модерно и удобно банкиране.

Началото на Академия „Beyond Sound“ беше поставено с вдъхновяващо събитие, в което представители на Stray Sheep запознаха експерти на Пощенска банка от цялата страна с основите на комуникацията с жестове. По-късно те започнаха своето пътешествие в невербалния език с основните жестове, които биват използвани в ежедневна комуникация и справяне с първите си предизвикателства. През месец март 2024 г. се очаква да завършат обучението си първите участници в академията за жестов език, които ще покажат своите нови умения.

„Изключително сме горди и щастливи, че екипът на Пощенска банка застава зад поредната важна и значима кауза, защото вярваме, че всички хора в обществото ни трябва да имат равен достъп до качествени услуги и безупречно обслужване. Академия „Beyond Sound“ е както уникална възможност за развитието на хората в екипа ни, така и изцяло нова вдъхновяваща и смислена инициатива. Стартираме нашата академия за жестов език за банкери със стремежа да допринесем за това страната ни и финансовите институции да станат по-приятно и приобщаващо място. Вярваме, че с „Beyond Sound“ поставяме началото на ползотворно и обогатяващо преживяване за нашите служители и клиенти, което ще донесе висока стойност за глухата общност в България, и се надяваме да привлечем вълна от желаещи да се впуснат в това предизвикателство. Поставихме началото на едно различно и много смислено пътешествие, с което ще изведем обслужването на клиентите във финансовия сектор на още по-високо ниво, правейки банкирането модерно и достъпно за всички“, коментират от Пощенска банка.

Пощенска банка, която е сред топ работодателите в страната, непрекъснато инвестира време, ресурси и усилия в обучението и развитието на своите служители. Новият проект е поредна стъпка на финансовата институция в тази посока, затвърждаваща също така нейната иновативна визия и социално отговорна корпоративна култура, основана на споделени ценности.

През годините Пощенска банка е награждавана многократно за своите модерни решения в изграждането на успешен и мотивиран екип и в утвърждаването на силен работодателски бранд. През 2023 г. институцията получава над 10 престижни отличия за работодател, сред които е признанието за „Топ работодател“ (Top Employer) в България от международния независим Top Employers Institute, който сертифициранай-добрите места за работа в света. Пощенска банка стана и единственият победител от България в международния конкурс Employer Brand Stars Awards 2023, където в конкуренция с работодатели от над 30 държави получи две награди за: „Използване на дигитални технологии“ („Use of Digital“) и „Преживяване на кандидатите“ („Candidate Experience“). В конкурса за най-добър работодател в България – Career Show Awards 2023 компанията пък спечели най-много златни награди – общо четири в категориите: „Най-добър работодател“ за „Банкиране“ и „Финанси“, „Използване на технологии в HR“ и за „HR екип“, както и пето отличие в общата, най-оспорвана категория „Най-добър работодател за 2023 г.“ Сред наградите са още Employer of Choice 2023 за „Технологии в управлението на човешки ресурси“, както и „Excellence in Teamwork“, „Employer Branding Innovation“ и „Creative Thinking“ от конкурса Employer Branding Awards 2023 (b2b media).

Допълнителна информация за Пощенска банка като водещ работодател, свободните позиции и предложения за кариерно развитие, може да бъде открита на www.careers.postbank.bg.