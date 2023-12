Днес шест водещи китайски държавни банки намалиха лихвите по депозитите, предлагани на вложителите. Това е третата координирана акция на големи банки от началото на годината.

Преди това лихвите бяха намалени през юни и септември. Лихвите бяха намалени от Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, China Merchants Bank.

Лихвите по депозитите за срок от три месеца до една година са намалени с 0.1 процент, по двугодишните – с 0.2 процента, по три- и петгодишните – с 0.25 процента. Както отбелязват експертите, банките намаляват лихвите по депозитите, за да компенсират отрицателното въздействие на други фактори върху печалбите. Нетните лихвени маржове на китайските банки – сумата, получена от лихви по заеми минус сумата, платена като лихва по депозити, паднаха до рекордно ниско ниво от 1.73 процента през септември.

„Намаляването на лихвените проценти по депозитите трябва да помогне за облекчаване на натиска върху нетните лихвени маржове и проправя пътя за Китайската народна банка да намали лихвите по кредитите през януари, които остават непроменени от четири месеца“, коментира Лу Тинг, икономист в Nomura.