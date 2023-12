Продажбите на плочи във Великобритания са рекордни спрямо 1990 година

През 2023 г. продажбите на винилови плочи във Великобритания са нараснали с 11.7 процента до 5.9 милиона броя. Това съобщават британските медии, позовавайки се на данни на Британската асоциация на звукозаписната индустрия (BPI). Това прави продажбите тази година най-високите от 1990 г. насам.

Продажбите на винил в Обединеното кралство нарастват за 16 последователни години. Лидер по продажби тази година е албумът “1989” на Тейлър Суифт, следван от албума “Hackney Diamonds” на The Rolling Stones и албума “Did You Know There`s a Tunnel Under Ocean Blvd” на Лана Дел Рей.

Продажбите на винил също достигнаха многогодишен връх миналата седмица, тъй като много британци купуваха подаръци за Коледа. За една седмица бяха продадени около 250 хиляди записа, което представлява повече от 4 процента от всички продажби за годината.

„Възраждането на физическите продажби, водени от винил, отразява силата на музикалния пазар в Обединеното кралство, тъй като потреблението на стрийминг аудио продължава да достига рекордни нива“, каза изпълнителният директор на BPI Джо Туист.