Приходите на OpenAI от ChatGPT растат до 1.6 млрд. долара в края на годината

Американската компания OpenAI, разработчик на чатбота ChatGPT, увеличи годишните си приходи до 1.6 млрд. долара. Това е с 23 процента повече от октомврийската оценка от 1.3 млрд. долара, съобщава The Information.

Според публикацията, ръстът на приходите на OpenAI се дължи на увеличените продажби на ChatGPT на други компании. Благодарение на това тя успя да повиши цифрата от 1.3 милиарда долара в средата на октомври до 1.6 милиарда долара в края на годината.

Изданието отбелязва, че по-рано през декември Bloomberg съобщи за продължаващите преговори на OpenAI за привличане на нови инвестиции. Прогнозната оценка на компанията трябва да бъде най-малко 100 млрд. долара. Чатботът ChatGPT придоби популярност след стартирането си в края на ноември 2022 година. Още през първата седмица той привлече повече от 1 милион потребители.

Съосновател в OpenAI през 2015 г. беше и американския милиардер Илон Мъск, но по-късно прекъсна връзките си със стартъпа.

Един от най-големите американски вестници съди създателите на ChatGPT за авторски права.

Американският всекидневник The New York Times заведе дело срещу Microsoft Corporation и разработчика на интелигентния чатбот ChatGPT – OpenAI, заради нарушаване на авторски права. Според документите от делото, OpenAI и Microsoft са обучили своите системи за изкуствен интелект (AI) на милиони статии на вестника, съобщава изданието.

Посочва се още, че Copilot AI и ChatGPT OpenAI на Microsoft възпроизвеждат дословно съдържание от The New York Times в изхода си, „имитирайки неговия изразителен стил и съдържание“. Ищецът твърди, че това “подкопава и вреди на отношенията на The New York Times с читателите” и лишава вестника от приходи от абонаменти, реклама и партньори.

Експерт вярва, че AI ще промени радикално световната икономика

Рисковият инвеститор Винод Хосла прогнозира дефлация, дължаща се на изкуствения интелект през следващите 25 години

Един от първите инвеститори на компанията OpenAI (собственик на популярния чатбот, базиран на невронната мрежа ChatGPT), милиардерът Винод Хосла вярва, че изкуственият интелект ще промени коренно световната икономика. Това съобщи той в профила си в социалната мрежа X (преди Twitter)

Според него AI ще доведе до „огромна дефлация в рамките на 25 години“.

„Капиталът трябва да е ограничен за известно време, текущият БВП и икономическите показатели ще бъдат по-малко релевантни, но стоките и услугите трябва да са в голямо изобилие. Ключовият въпрос е какви са правилните мерки и правилните въпроси“, пише Хосла.

През 2019 г. неговият фонд за рисков капитал инвестира 50 милиона долара в OpenAI, най-голямата инвестиция в 15-годишната история на компанията. Инвеститорът често говори за възможностите и рисковете на AI. По-рано той прогнозира, че след десет години AI ще замени до 80% от работните места.

Според инвеститора, след 25 години човечеството ще има достъп до безплатни лекарства и професионални услуги благодарение на хуманоидните роботи. В същото време той смята, че AI не представлява глобална заплаха, за разлика от Китай.