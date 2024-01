Самолет на “Джапан Еърлайнс” с 400 пътници се запали при кацане в Токио

Самолет на “Джапан Еърлайнс” (Japan Airlines) с все още намиращи се борда му пътници горя днес на пистата на международното летище “Ханеда” в Токио след предполагаем сблъсък със самолет на японската брегова охрана, предаде Ройтерс, позовавайки се на телевизионния канал “Нипон Ти Ви” (Nippon TV), съобщи БТА.

Японската брегова охрана съобщи, че проучва възможността неин самолет да се сблъскал със самолет, изпълняващ полет 516, на “Джапан Ейрлайнс”.

Кадри на живо, излъчвани по японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK), показаха пламъци, излизащи от прозорците на самолета.

Видеозапис на местна телевизия показа как голям пожар избухва от едната страна на самолета, докато той се движи по пистата. След това пожарът се разраства и достига зоната около крилото. По-късно се вижда как пожарни екипи работят по потушаването на огъня, посочва Асошиейтед прес.

На кадри, излъчвани по телевизионния канал на друга местна медия, се вижда как пътниците напускат самолета чрез авариен улей, докато пожарните екипи се борят с пламъците.

