Поредна атака срещу контейнеровоз в Червено море

Британската компания за морска сигурност “Амбри” съобщи, че контейнеровоз, плаващ под малтийски флаг, е подал сигнал за три експлозии в близост до кораба, докато се е намирал на 24 км югозападно от йеменското пристанище Моха, предаде Ройтерс.

Сигналът е бил подаден във вторник от капитана на плавателния съд, който е поискал помощ от военен кораб от оглавяваната от САЩ коалиция.

Компанията “Амбри” отбелязва, че е получила информация за три ракети, изстреляни от йеменската провинция Таиз. Малко след взривовете друг плавателен съд в района е съобщил, че е забелязъл малък кораб и две светлини на разстояние една 1,6 км от мястото на инцидента.

Подкрепяните от Иран бунтовници хути извършват все повече атаки срещу търговски кораби в региона в знак на протест срещу войната на Израел в ивицата Газа. Заради зачестилите нападения няколко корабни компании преустановиха курсовете си през Червено море и пренасочиха корабите си към по-дългия маршрут покрай Южна Африка. Франция, която този месец е ротационен председател на Съвета за сигурност на ООН, заяви, че днес вероятно ще има заседание на съвета заради ситуацията в Червено море.

