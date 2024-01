Почина създателят на езика за програмиране Pascal Никлаус Вирт

Почина швейцарският компютърен учен Никлаус Вирт. Той беше на 89 години. Никлаус Вирт създава езиците за програмиране Pascal, Euler, Modula-2, Oberon. Това са езици, които насърчават добрата програмистка практика и спомагат за надеждност и многократна използваемост на програмния код. Церемонията по сбогуването ще се състои на 11 януари в Цюрих.

От 1982 до 1999 г., с известни прекъсвания, работи в Швейцарския федерален технологичен институт (ETHZ). На 4 януари на сайта му беше публикуван некролог. В него са изброени основните постижения на учения и се казва, че той е починал на 1 януари в собствения си дом, заобиколен от семейството си.

Никлаус Вирт е роден на 15 февруари 1934 г. в Швейцария. През 1984 г. получава наградата “Тюринг” на Асоциацията по компютърна техника (ACM) за своите разработки – най-престижната награда в света за компютърни науки. Тази награда сред компютърните специалисти се сравнява с Нобеловата награда. С нея са отличени и нидерландецът Едсгер Дейкстра и англичанинът Чарлз Антъни Хор, с които Вирт се познава още от 60-те години, и които, заедно с него, са смятани за едни от основоположниците на структурното програмиране.

Вирт е работил в Станфордския университет, Цюрихския университет и ETHZ. През 70-те години той разработва езика за програмиране на вградени системи Ada за Пентагона.

Програмните езици на Никлаус Вирт са ясни, прости и ефективни. Pascal, който той разработи, за известно време беше най-широко използваният търговски език за програмиране. На негова основа са разработени Object Pascal и Delphi. Разработката на езика Pascal, завършила през 1907 г., прави Вирт световноизвестен, защото това е първият език за програмиране с ясна логическа структура, много подходяща и за обучение по програмиране.

„През целия си живот съм преследвал целта да разработя език, който е възможно най-мощен, но в същото време възможно най-прост“, казва Никлаус Вирт за Oberon.

Никлаус Вирт е известен и с работата си в лабораторията Xerox PARC, която създава компютърни мишки, прозоречни интерфейси и други разработки, които са широко разпространени.

Никлаус Вирт е автор и на редица известни книги, сред които актуалните и до днес „Algorithms + Data Structures = Programs“ и „Systematic Programming“. Статията му Program Development by Stepwise Refinement се смята за класическа в областта на софтуерния инженеринг.

Европейците произнасят правилно името на Никлаус Вирт, но американците обикновено го изговарят като Никлъс Уърт (Worth = който има стойност). Оттук произлиза и програмисткият виц, че европейците го извикват по име, а американците го извикват по стойност (Europeans call him by name while Americans call him by value).