Германия намалява субсидиите за гориво на фермерите на фона на мащабни протести

Правителството на Германия е одобрило още мерки за съкращаване на разходната част на бюджета на страната за 2024 г. Това съобщи правителствен говорител, цитиран от Ройтерс.

Коалиционният кабинет на германския канцлер Олаф Шолц е дал зелена светлина на законопроекта за държавния бюджет, който се очаква да бъде внесен за гласуване в парламента на страната, предаде ДПА, позовавайки се на свои източници, съобщи БТА.

Решението за ограничаване на разходите идва след продължителни преговори между коалиционните партньори как да бъде покрита “дупката” от 17 милиарда евро в германския бюджет, която се формира след решение на конституционния съд на страната. През ноември 2023 г. той забрани да бъдат използвани за други цели остатъчните средства от германски фонд, който първоначално е създаден за финансова подкрепа на бизнеса и домакинствата, пострадали от ограниченията, наложени по време на пандемията от КОВИД-19.

Мерките за икономии, одобрени днес от правителството в Берлин, включват намаляване на субсидиите, които получават германските фермери за скъпото дизелово гориво, което ползват при своята производствена дейност. Това предизвика остра реакция от страна на земеделските производители. В знак на протест те обявиха национален протест, в рамките на който започват блокади на редица пътища в Германия.

От своя страна говорител на германското правителство обяви днес, че то не обмисля повече промени в плановете си за постепенно намаляване на субсидиите. Първоначално управляващите в Берлин планираха още от през тази година да премахнат изцяло паричните помощи, които получават фермерите заради скъпото дизелово гориво. По-късно те решиха субсидиите да бъдат намалени с 40 на сто през 2024 г., с 30 на сто през 2025 г. и да отпаднат изцяло през 2026 г., отбелязва Ройтерс.

Управляващите в Берлин предлагат и съкращаване на някои социални разходи.

Сред другите мерки, които предвижда германският кабинет, са допълнителни такси за авиокомпаниите, които извършват полети от и до летища в Германия. Това ще доведе до оскъпяване на самолетните билети, тъй като превозвачите ще прехвърлят разходите си за по-високите такси върху пътниците, посочва Ройтерс.

Германски фермери, протестиращи срещу промените в селскостопанската политика, нарушиха трафика на множество места в северната и източната част на страната, информира ДПА.

В североизточната провинция Меленбург-Предна Померания блокираха със стотици трактори входове към магистралите. В окръг Клопенбург в северозападната провинция Долна Саксония основният път бе блокиран от 40 машини.

