Индустрията на видеоигрите търпи големи проблеми заради масови уволнения

Според ново проучване над една трета от разработчиците на видеоигри са били засегнати от съкращения през 2023 година, съобщава “Wired”.

С наближаващата автоматизация с изкуствен интелект индустрията е изправена пред отлив на таланти. Разработчиците на игри като “Baldur’s Gate 3”, “Alan Wake II”, “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, “Spider-Man 2”, които белязаха 2023 г. като годината на неочакваните хитове, сега преживяват затруднения.

Уволненията обхванаха цялата индустрия в световен мащаб, като са закрити 6500 работни места в студия като “Amazon Games”, “Ubisoft”, “Epic Games” и “Niantic”.

Според нови данни, публикувани от организаторите на “Game Developers Conference” (GDC), приблизително една трета от разработчиците са били засегнати пряко или косвено от загубата на работни места през 2023 г., а въздействието върху индустрията ще се усеща още месеци наред. Всяка година GDC анкетира участници в тяхната конференция за проблемите, с които се сблъсква индустрията – от съкращенията, до генеративния изкуствен интелект и усилията за разнообразие.

За настоящото проучване са анкетирани 3 000 разработчици от големи и малки студия за игри. Отговорите очертават тревожна картина за дългосрочната устойчивост на кариерното развитие в индустрията на игрите – област, която може би се разрасна твърде бързо по време на пандемията на COVID-19. Към момента обаче проучванията, проведени през октомври 2023 г., отчитат, че 35% от разработчиците са били съкратени или имат съкратени колеги в техните компании.

От тези съкращения най-засегнати изглежда са били работниците, занимаващи се с осигуряване на качеството – 22% от заемащите подобни позиции са заявили, че са били съкратени през последната година. Ето защо може би не е изненадващо, че именно работниците по осигуряване на качеството са начело на синдикатите в компании като “Activision Blizzard”.

“Съкращенията са обезпокоителни, защото не следват “типичната” циклична тенденция на съкращения след началото на даден проект”, твърди един от респондентите.

Много разработчици смятат, че причината за масовите уволнения в индустрията е свързана с пандемията. Студията, които тогава са увеличили броя на служителите си, сега са изправени пред суровата реалност, тъй като хората харчат парите си другаде.

Несигурността на работното място може да доведе до по-големи проблеми за разработчиците, отколкото просто намирането на нова работа. Разработчиците с работни визи са изправени пред заплахата от депортиране и загуба на живота, който са изградили в чужбина.

За по-малките студия, които искат да оцелеят, стремежът в индустрията към консолидация може да предложи известно успокоение. Според разработчик от малка компания, която се опитва да оцелее на пазара, има известно очарование в това да се направиш на желан за придобиване.

Разработчиците обаче все още са разделени по отношение на въздействието на консолидацията като цяло. Около 43% от тях смятат, че тя ще се отрази негативно на гейм индустрията.

През 2023 г. “Embracer Group” се превърна в лош пример за това как не бива да се придобиват предприятия. След като погълна студия, като “Gearbox Software” и “Crystal Dynamics”, компанията съкрати стотици работни места миналата година, за да спре финансовото си изтощение.

Тя затвори изцяло други студия, като разработчика на Saints Row – Volition. “Когато една огромна, публично търгувана компания изкупува големи части от дадена индустрия, тя неизбежно ще доведе до съкращения и ще постави иновативните, “по-изследователски” студия в положение, в което те никога повече няма да бъдат разглеждани като достатъчно печеливши за акционерите”, коментират анализатори.

Индустрията на игрите в днешния ѝ вид едва ли има шансове за дългосрочно оставане на пазара. Според проучването на GDC, 56% от разработчиците се занимават с игри от 10 години или по-малко. От тези, които имат по-дълъг стаж, 87% са мъже, като 92% от тях са бели. Нестабилността в индустрията за видеоигри продължава да подхранва подкрепата за синдикално обединение. GDC установи, че 57% от разработчиците подкрепят идеята за подобна защита. През 2022 г. подобно мнение са изразили 53% от участвалите в допитването.

Уволненията и условията на труд, включително все по-широкото използване на изкуствен интелект, са само някои от причините, поради които някои разработчици са “за” синдикатите.

“Нуждите ни, свързани с гъвкавостта на дистанционния начин на работа, се пренебрегват. Настъпващата автоматизация с изкуствен интелект също представлява сериозен риск за нас”, оплакват се разработчици на видеоигри, като предупреждават, че масовите съкращения, както и консолидацията, неизбежно ще се отразят на качеството на игрите, които хората ползват.

“Работим в една дълбоко несправедлива индустрия”, споделят други разработчици и са категорични, че масовата загуба на таланти и морал ще се усети през следващите години.