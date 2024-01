В Обединеното кралство търсят учители по жаргон

Имате говеждо с NPC?(Got beef with an NPC?) Или “Имате проблем с човек без собствена воля”(Non-player character)? Проучване показва, че изучаващите английски език в Обединеното кралство искат от учителите да им обясняват новия жаргон.

Това са само някои от съвременните жаргонни термини на поколението Z, които изучаващите английски език в Обединеното кралство искат да научат от своите учители. Ново проучване на международната изпитна комисия по английски език „Тринити Колидж Лондон“ установи, че 71% от чуждестранните ученици на Острова искат да бъдат обучавани на жаргона, който чуват в TikTok.

Данните със 71 процента се потвърждават и от допитване сред 505 учители по английски език (EFL) във Великобритания, които работят с подрастващи от поколението Z на възраст от 12 до 20 години.

Някои от най-търсените примери включват:

“Beef”(Говеждо) – спор (но също и минисериал, спечелил награда “Еми”)

“NPC”( non-playable character) – неиграещ герой във видеоигрите или невероятно скучен и безхарактерен човек в реалния живот

“Rizz”, съкращение от “charisma”, използвано за описание на човек, който излъчва чар (също така дума на годината на “Оксфорд” за 2023 г.)

“Pop-off”(едно от значенията е „да изчезнеш внезапно”), начин да се каже, че нещо или някой се развихря

„BookTok influencers“ (BookTok инфлуенсъри): Хора, революционизиращи четенето или причиняващи “края на света”.

Много от жаргонните термини, споменати в проучването (поръчано от „Тринити Колидж Лондон“ при разработването на проекта „Skill Up!“ ) идват от т.нар. мултикултурен лондонски английски (Multicultural London English – MLE), който се говори сред мнозинството от младежите в британската столица. Други водят началото си от афроамериканския народен английски (AAVE).

Но всички тези термини отдавна са прескочили през международните граници благодарение на популярността си в социални мрежи като TikTok и Instagram. Проучването на „Тринити Колидж Лондон“ установи, че 80% от чуждестранните студенти, пристигащи в Обединеното кралство, вече са чували някои от тези термини, въпреки че не винаги знаят значението им.

Освен социалните медии, телевизионни предавания като “Top Boy”, “Friends” и “Stranger Things”, които са спечелили зрители по целия свят благодарение на „Netflix“ и други сайтове за стрийминг, също са допринесли за промяна на английския език, до който младите чужденци имат достъп, преди да пристигнат в Обединеното кралство.

Това означава, че британските учители трябва да повишат квалификацията си, когато става въпрос за жаргона, който младите хора използват – проучването на „Тринити“ установява, че 67% от учителите по английски език включват MLE (мобилно изучаване) в часовете си. Освен това те обикновено препоръчват на учениците да гледат британски сериали като “Бриджъртън”, “Шерлок” или “Абатство Даунтън”, за да се потопят в британския английски, докато изучават езика.

Ученето на английски език обаче не е само TikTok и телевизия. Проучването на „Тринити“ установи, че чуждестранните студенти все още имат проблеми с английските идиоми и изрази, които от поколения насам са бич за всеки студент по чужд език.

От „Euronews Culture“ признават, че са наясно с трудностите при изучаването на нов език, а за английския предупреждават, че е един от многото езици, които са изпълнени с объркващи правила и още повече, изключения от тях.

Ето защо от „Euronews Culture“ съставят списък с любимите им английски изрази и идиоми. Макар че те несъмнено са по-малко модерни от гореспоменатите жаргонни термини, тяхната надежда е да помогнат на учениците по време на следващата им работа или поне да ги предпазят да не предизвикват объркан смях у своите връстници, за които английският език е майчин.



Англоговорящите обичат да ядат. Това вероятно обяснява защо в английския език има безкрайно много изрази, свързани с храната.

Една бъбрива Кати може да “разлее боб” (spill the beans), т.е. да разкрие тайна или по-често срещаното днес – to spill the tea (да разлее чая), докато някой, който е изял твърде много боб, може да “отреже сиренето”(cut the cheese), т.е. – да изпусне газове.

Някой, който се е пренаситил, може да “стане банан” (go bananas), което е предшественик на “pop-off”, което означава “полудявам”, “губя ума си”, “умирам внезапно” и т.н. Или да “изгуби топчетата си” (lose his marbles).

А ако сте в сложна ситуация, бихте се оказали в “туршия” (in a pickle), но може да решите да отложите справянето с този проблем, защото имате “по-големи риби за пържене” (bigger fish to fry), т.е. – по-важни неща за вършене.

Някои английски изрази са свързани с частите на тялото: to give a hand (да подадеш ръка), by the skin of your teeth (до кожата на зъбите), on the nose (на носа), cost an arm and a leg (струва ръка и крак), neck and neck (шия и врат).

Някой, който е късметлия, може да издържи теста с “кожата на зъбите му” (by the skin of his teeth), което значи “на косъм” или да познае правилния отговор “на носа” (on the nose) – абсолютно точно

Любимецът на учителя може да бъде наречен, че е “с кафяв нос” (brown-noser) – човек, който се опитва прекалено много да се хареса (натегач), а двамата най-добри ученици в класа могат да бъдат “шия и врат” (neck and neck), което означава, че са много близки или равни, когато става въпрос за крайни оценки.

В днешно време повечето неща в супермаркета ще ви струват “ръка и крак” (arm and a leg), т.е. много скъпо, ако не сте родени със “сребърна лъжичка в устата”(silver spoon in your mouth) – не сте от богато семейство.

А ето и някои английски изрази, свързани с животни: dog’s bollocks (кучешки боклуци), cat’s pyjamas (пижама на котката), GOAT (козел), bee in your bonnet (пчела под капака ти или шапката), eager beaver (нетърпелив бобър).

Всички вие, “нетърпеливи бобри”(eager beaver), които отваряте тази “консервна кутия с червеи” (can of worms) – нещо, което е по-сложно, отколкото изглежда, ще откриете, че английският език обича своите каламбури и идиоми за животни.

Един несръчен човек може да бъде наречен “бик в магазин за порцелан” (bull in a china shop) – човек, който чупи неща или е небрежен с думите си, докато някой, който се фиксира върху нещо, има “пчела под шапката си” (bee in your bonnet) – да бъде обсебен от нещо и често да говори за него.

Някой, на когото всички се възхищават, може да бъде наречен “козел”(GOAT) – най-великият на всички времена, the dog’s bollocks (кучешкият боклук), the cat’s whiskers (котешките мустаци), the cat’s meow (котешкото мяукане) или the cat’s pyjama (котешката пижама). Англоговорящите очевидно обичат котките.

Човек с безкрайни възможности може да чуе някой да му казва: “Светът е твоята стрида”(The world is your oyster).

Бонус: Изрази, свързани с хората: “Боб е твоят чичо, Адам и Ева, Кървавата Нора, Гордън Бенет” (Bob’s your uncle, Adam and Eve, Bloody Nora, Gordon Bennett).

И ако всичко, което споменахме, не бе достатъчно сложно, има и куп изрази, които се отнасят до хипотетични хора чрез техните имена.

Ако вярвате в нещо и се намирате в Източен Лондон, може да кажете, че правите “Адам и Ева” (Adam and Eve it) . Такъв е жаргонът “Кокни”, който си играе с рими. Затова believe (вярвам), се замества с Adam and Eve (Адам и Ева).

Тези, които са изненадани или възмутени, но не искат да си омърсят езика, могат да изкрещят “Кървава Нора!(Bloody Nora!)” или “Гордън Бенет!”(Gordon Bennett!). (Уважаемият съд няма никаква идея откъде произлизат тези изрази…)

Хората, които не знаят нищо по дадена тема, не знаят “Джак” (Jack) за нея, а хората, които се обаждат в полицията при най-малкото смущение, в наши дни често се наричат “Керъни” (Karens – женско име). (Извиняваме се на всички истински добронамерени Керъни).

И така, ето ви един поглед към тънкостите на английския език и неговите многобройни (често безсмислени) изрази и идиоми.

При положение че езиците постоянно се променят с главоломна скорост в ерата на социалните мрежи, списъкът с жаргони със сигурност ще става още по-дълъг.

Но добрата новина е, че след като овладеете всички тези фразеологизми, ето, че “Боб е вашият чичо” (Bob’s your uncle). Британски израз, който означава “готово” или “лесно като детска игра”.