Дами отнесоха грамофончетата в най-престижните категории на наградите “Грами”

Дами отнесоха най-големите награди “Грами” на церемонията, състояла се снощи в Лос Анджелис. Те се връчват от Националната академия за звукозапис на САЩ за изключителни постижения в музикалната индустрия.

Тейлър Суифт влезе в историята на престижните отличия, след като стана първият изпълнител, спечелил албум на годината за четвърти път. Тя бе отличена за „Midnights“.

Когато се качи на сцената с другата номинирана в категорията Лана Дел Рей, която се състезаваше с албума си “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, Суифт призна, че се чувства невероятно щастлива – също толкова, колкото, когато завърши песен.

Наградата за албум на годината й бе връчена от Селин Дион, която наскоро спря да се изявява на сцената поради заболяването си – синдром на вдървеното лице. След като излезе на сцената, публиката бурно я аплодира.

В рамките на вечерта Суифт обяви, че на 19 април й предстои да издаде новия си 11-и студиен албум „The Tortured Poets Department“.

Майли Сайръс

Наградата „Грами“ за запис на годината отиде при Майли Сайръс. За „Flowers“ тя отнесе статуетка грамофонче и за най-добро соло изпълнение.

Били Айлиш

За песен на годината бе обявена песента от филма “Барби” – “What Was I Made For?” на Били Айлиш. Това е първата песен от филм, която печели подобна награда след “My Heart Will Go On” на Селин Дион. Освен това саундтракът към филма “Барби” беше обявена за най-добър за годината.

SZA

Солана Имани Роу, по-известна като Сиза – SZA, имаше девет номинации, но спечели три. Независимо от този факт домакинът на вечерта Тревър Ноа обяви, че тази година ще се запомни от Сиза. По време на церемонията по награждаването тя изпълни няколко от своите хитове, включително “Kill Bill”. Но песента й “Snooze” спечели наградата за най-добра R&B песен.

“Грами” за най-добър нов изпълнител спечели Виктория Моне, която освен това прибра статуетката грамофонче и за най-добър R&B албум.

Рапърът Килър Майк спечели три награди “Грами”, включително за най-добър рап албум. Най-изненадващо обаче той беше арестуван на сцената, като му бяха сложени белезници от служители на полицейското управление на Лос Анджелис. Според “Hollywood Reporter” той е бил задържан по обвинение, повдигнато му предната вечер, но повече подробности по случая не бяха разпространени, съобщава “Гардиън”.

Jay-Z получи годишната награда за световен вдъхновител, а Dr Dre – за професионалните си постижения.

Вечерта, която се проведе в Лос Анджелис, започна с изпълнение на Дуа Липа, която пееше, заобиколена от полуоблечени танцьори. Ноа я обяви за една от най-добрите изпълнителки на своето поколение, след което отбеляза, че наградите “Грами” са единственият концерт, който започва навреме.

Блус певицата Трейси Чапман се появи за първи път на сцена от 2009 г. насам. На сцената тя излезе с Люк Комбс, който направи кавър на нейния хит “Fast Car” и с него постигна огромен успех през изминалата 2023 г., като дори бе номиниран за най-добро кънтри соло изпълнение. Наградата обаче отиде при Крис Стейпълтън за “White Horse“.

Канадската музикантка Джони Мичъл, която миналата година навърши 80 години, се появи за първи път на наградите “Грами”. Тя спечели отличието за най-добър фолклорен албум. Представяйки я, Бранди Карлайл я нарече „един от най-влиятелните и емоционално щедри творци в човешката история“.

По време на церемонията прозвуча уникален сет от U2, групата, обявена от Ноа – за една от най-новаторските и обичани групи на всички времена.

Стиви Уондър отдаде почит на покойния Тони Бенет, споделяйки, че цял живот му се е възхищавал ужасно много. След това Ани Ленъкс, Фантазия Барино и Джон Батист изпълниха песни в памет на Шиниъд О’конър, Уейн Крамър, Бърт Бакарах. Опра Уинфри също си спомни за приятелката си Тина Търнър, отбелязвайки, че за нея тя била специален модел за подражание.

След изпълнението си Ленъкс обяви, че всички артисти са за прекратяване на огъня и за мир по света. Този призив бе споделен и от групата Boygenius. Триото спечели три награди “Грами”, включително за най-добра рок песен – за Not strong enough.

Кайли Миноуг взе втората си статуетка “Грами” в категорията за “Поп денс запис” за “Padam Padam”. За нея тя се пребори в конкуренция с Бебе Рекса и австралиеца Трой Сиван.

Сред другите жени победителки бяха Лейни Уилсън, която отнесе “Грами” за най-добър кънтри албум, Карол Джи – за най-добър албум за градска музика (за “Manana Sera Bonito”), както и за най-добро изпълнение на подобен тип песен – TQG (Te Quedó Grande) – хитът, който тя изпълнява с Шакира. Коко Джоунс отнесе статуетката за “ICU“, което се оказа най-доброто R&B изпълнение за 2024 година.