Създателите на “The Smile” – бивши членове на “Radiohead”- вече с втори нов албум

Излезе новият албум на The Smile “Wall of Eyes”. Групата “The Smile” беше основана от членовете на “Radiohead” Том Йорк и Джони Грийнуд по време на локдауна, който сега ни изглежда далечно минало. “Wall of Eyes” е вторият албум на групата.

Основният въпрос, който терзаеше почитателите на Том Йорк и Джони Грийнуд, бе дали “The Smile” ще бъде някакъв минивариант на “Radiohead” или ще бъде нещо различно от групата майка, имайки предвид соловите албуми на Том Йорк или проекта му “Atoms For Peace”.

Когато през май 2022 г. се появи пърият албум на “The Smile” – “A Light for Attracting Attention”, резултатът надмина всички очаквания. В тавата бе комбиниран мелодичният блясък на златния период на “Radiohead”, гениалните хрумки на продуцента – визионер Грийнуд и нестабилната текстура на електрониката – последна дума на техниката.

Том Йорк и приятелите му сякаш бяха свалили от плещите си бремето на отговорността, свързана с ролята им на флагмани на рок сцената, и бяха написали песни, очароващи със своята простота и разбираемост.

Появата на “The Smile” беше подарък за онези, които се бяха уморили от огромните паузи между албумите на “Radiohead” и от постоянното неведение в какви пропорции групата ще съчетае гениалното с трансрационалното?

В този смисъл групата “The Smile” обещава да няма изненади. Тя залага на мелодичната песенна форма и не се заиграва с радиоформатния рок, който групи като “Muse” и “Coldplay” заимстват от “Radiohead”.

Първият албум на “Тhe Smile” донесе радост на почитателите на Том Йорк, Джони Грийнуд и на барабаниста Том Скинър, защото те направиха турне, с което го представиха през публика. Номерът на програмата в серията от концерти бе предварително записаният глас на Килиан Мъри, който като предисловие четеше стихотворението на Уилиям Блейк “Усмивката”.

Така “The Smile” се превърнаха в гастролираща група, очаквана в цял свят, въпреки че бандата не бе изпяла нищо, което може да се сравни по разпознаваемост с хитовете на “Radiohead” – “Creep” или “Paranoid Android“. Тя нямаше и такова намерение.

През лятото на 2023 г. се появи “Bending Hectic“, първият сингъл от втория албум на “The Smile”. Това е епично платно, в което Том Йорк и Джони Грийнуд дълго разсвирват пасторалната баладна част, а на шестата минута изведнъж по високоговорителите гръмват с пълна мощност истерични електрически китари, които сменят вокалната линия с истински трагизъм.

Пол Томас Андерсън засне за “The Smile” забележителен клип към заглавната песен от новия албум “Wall of Eyes”.

Няма да бъде преувеличение да кажем, че “Wall of Eyes” е доказателство, че жанрът музикално видео е жив. В епоха, в която всеки, който има смартфон, може да заснеме клип, потенциалът на малкия визуален шедьовър е значително обезценен.

Трудно е да си спомним кога за последно сме имали чувството, че един клип към песен може да промени живота ни. Може би в най-добрите времена на холандския кинорежисьор Антон Корбейн или на шведския му колега – Йонас Екерлунд.

Но в “Wall of Eyes” безупречната работа на авторите на песента и на аранжимента буквално се слива с няколко точни мизансцени. На първо място това са многото персонажи на Том Йорк, които си бъбрят край дългия барплот в кръчмата и заради които този клип може да бъде обявен за най-многолюдния клип за самотата.

Преди официалното излизане на албума на канала на групата в YouTube от “The Smile” показаха кадри от подготовката на свой концерт пред детска аудитория – в актовата зала на училище или може би дори в детска градина. Том Йорк през цялата си кариера предлага много сполучливи драматургични решения – било то отдалечаващият се тичешком по шосето човек в клипа на “Radiohead” “Karma Police” или танцуващият човек в “Lotus Flower“. Сега “Тhe Smile” грабват с кадрите си с деца за клипа към “Friend of a Friend“.

Тя напомня за най-напрегнатите балади на “Radiohead”, но този път познатият на интуитивно ниво клавир изведнъж остроумно бива сменен от слънчева психоделична мелодия със забавен експанзивен оркестров аранжимент.

Когато човек слуша албума “Wall of Eyes”, той или трябва да се остави на авторовата идея и изцяло да се потопи в постоянно променящите се ритми и акустични ландшафти, или просто няма да разбере защо е този ажиотаж. Но фактът, че всички билети за предстоящото турне на “The Smile” са продадени, е достатъчно красноречив за начина, по който почитателите на Том Йорк слушат тавата. Всяко парче е доведено до съвършенство в мелодично отношение, но все пак е добре да познавате творчеството на “Radiohead”, а ако сте и адепти на сектата от фенове на Йорк, то с новия албум на “The Smile” ви предстои прекрасно пътешествие.