Денят по диагонал – 7 февруари 2024 г.

Народното събрание реши временна комисия да провери всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на Мартин Божанов-Нотариуса. Решението бе прието със 192 гласа “За”, и само един глас “Въздържал се”.

Нарушенията по пътищата не са проблем само на България, а на цяла Европа, въпреки че при нас мащабът е по-голям. Поради тази причина в края на мандата си евродепутатите подкрепиха на първо четене най-добрите възможни мерки, които със сигурност ще дисциплинират доста шофьори.

Работници липсват, особено квалифицирани, на пазара на труда и това вече е един от основните проблеми на бизнеса и пречка за развитие на икономиката с по-ускорени темпове, коментира за “Дойче Веле” председателят на УС на ПОК “Доверие” Даниела Петкова по повод доклад на Центъра за изследване на демокрацията за младежите в категорията NEETs. (Абревиатурата означава Not in Employment, Education or Training – нито работят, нито учат, нито пък се обучават професионално).

В сюрреалистичната комедия „Дискретният чар на буржоазията“ режисьорът-бунтар Луис Бунюел безпощадно разкрива цял спектър недъзи на „каймака“ на тогавашното общество – постоянни лъжи, фалш, мегаломански претенции, самоизмами, преплетени с нарцисизъм. Подобен сарказъм би бил уместен, ако искаме да разберем хаотичните и взаимно опровергаващи се гръмогласни изявления на участниците в управляващата ни сглобка в навечерието на прословутата ротация. Подобно на героите на Бунюел те желаят страстно да останат на трапезата (на властта), но всевъзможни обстоятелства ги възпират.

Европейският съюз (ЕС) обяви на 7 февруари, че е договорил предварително споразумение за закон, целящ прехвърлянето на клиринговите операции на сделки с деривативи на банките от общността от Лондон във финансови центрове от блока. В момента по-голямата част от тези трансакции са деноминирани в евро лихвени суапови контракти, използвани масово от компаниите за застраховане срещу неочаквани промени на кредитните разходи и те се осъществяват от Лондонската фондова борса (LSEG). Операциите гарантират, че търговията на акции, облигации или деривативи е приключила, дори една от страните по съответната сделка да е загубила, и помагат да се създава ликвидност в определени точки.