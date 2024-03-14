Вселенският патриарх Вартоломей идва в България за опелото на патриарх Неофит

Вселенският патриарх Вартоломей ще присъства на опелото на българския патриарх Неофит. Това заяви Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний пред БНТ.

“В съботния ден ще започна заупокойната Света литургия, която ще бъде отслужена от Светия Синод на БПЦ. След като тя приключи, ще бъде извършено и

опело, което ще бъде възглавено от Негово Свесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей,

който пристига със своя делегация от Истанбул, както и други делегации на поместни православни църкви, които ще вземат участие в опелото на Негово Светейшество Неофит”, обясни той.

Тъй като поканите са изпратени преди броени часове, БПЦ все още няма пълния брой на делегациите, които ще пристигнат

“Имаме потвърждение от Вселенския патриарх, който ще пристигне със своя делегация”, каза митрополит Антоний.

След опелото ще има траурна процесия от храм-паметника “Свети Александър Невски” до митрополитската катедрала “Света Неделя”, където ще бъде погребан патриарх Неофит.