Денят по диагонал – 24 март 2024 г.

“Заявяваме ясно, че ГЕРБ няма да участва в преговори за втория мандат. Отиваме на избори“, обяви Мария Габриел, излъченият кандидат за премиер от ГЕРБ-СДС, по време на извънредна пресконференция в централата на политическата сила. Заедно с нея бяха Деница Сачева, Теменужка Петкова и Рая Назарян.

Габриел уточни, че утре (25 март) ще внесе писмо в Народното събрание, че оттегля кандидатурата си за министър-председател.

Този парламент е изчерпан. Без ГЕРБ-СДС не може да има правителство, заяви председателят на ДПС Делян Пеевски, цитиран в съобщение, разпространено от пресцентъра на партията. Според него, са необходими бързи предсрочни избори, за да продължи да се работи за хората и България с ясно евроатлантическо мнозинство и правителство.

ДПС е подкрепило усилията да бъде сформиран кабинет с мандата на ГЕРБ-СДС в рамките на това Народно събрание, в името на стабилността и сигурността на хората и страната. Делян Пеевски отбелязва, че са участвали в разговорите по споразумението “там, където трябваше да бъдат договорени принципите за решенията, които се вземат с квалифицирано мнозинство”. Текстовете са били изработени съвместно от Делян Пеевски и Кирил Петков и са получили пълно съгласие от страна на ГЕРБ-СДС, пише лидерът на ДПС.

Мерките за сигурност в центъра на София и големите градове на страната, които вчера разпореди вътрешният министър Калин Стоянов, са малко странни и те не са свързани с терористичния атентат край Москва. Това каза в ефира на БНТ бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той припомни, че по време на служебното правителство граничните полицаи са били снабдени с дългоцевно оръжие, но то им е било отнето и сега е дадено на полицаи да охраняват центъра на София.

Според Демерджиев, с тези мерки на практика се признава един сериозен проблем, който се неглижира и прикрива от правителството – неуспехът му да се справи с нелегалната миграция“.

Американското бизнес издание Financial Times започна да тества на сайта си чатбота Ask FT, който ще отговаря на въпросите на хората въз основа на редакционни материали. Това съобщава The Verge.

Тъй като базата данни Ask FT се състои от статии на Financial Times, чатботът генерира отговори от най-подходящата информация. Например, попитан от The Verge кой оглавява отдела за изкуствен интелект на Microsoft, невронната мрежа цитира името на съоснователя на DeepMind Мустафа Сюлейман. Сюлейман беше назначен на тази позиция само преди няколко дни – на 19 март 2024 година.

Китайското правителство не се съмнява в перспективите за устойчив растеж на икономиката на страната. Това заяви в неделя премиерът на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян при откриването на Китайския форум за развитие в държавната резиденция Дяоюйтай. Китай запазва стабилен и силен икономически растеж.

“Икономическото възстановяване на Китай продължава да се консолидира и укрепва”, каза Ли Цян. “Основата за дългосрочното подобряване на китайската икономика не се е променила. Като втората по големина икономика в света, китайската икономика формира стабилна основа със силна устойчивост , голям потенциал и достатъчна жизненост в дългосрочното си развитие”.