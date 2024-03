The Financial Times започна да тества чатбота Ask FT на сайта си

Американското бизнес издание Financial Times започна да тества на сайта си чатбота Ask FT, който ще отговаря на въпросите на хората въз основа на редакционни материали. Това съобщава The Verge.

Тъй като базата данни Ask FT се състои от статии на Financial Times, чатботът генерира отговори от най-подходящата информация. Например, попитан от The Verge кой оглавява отдела за изкуствен интелект на Microsoft, невронната мрежа цитира името на съоснователя на DeepMind Мустафа Сюлейман. Сюлейман беше назначен на тази позиция само преди няколко дни – на 19 март 2024 година.

Отговорите на Ask FT включват текст, както и номера на бележки под линия в квадратни скоби.

Последните са връзки към материали от Financial Times, от които невронната мрежа е черпила информация при подготовката на своя отговор.

Понастоящем Ask FT е достъпен за няколкостотин платени абонати на FT Professional

за бизнес и финансови специалисти. Ask FT се захранва от Claude, голям езиков модел (LLM), разработен от Anthropic. Според The Verge ядрото на системата може да се промени с времето, тъй като ръководството на Financial Times възнамерява да тества различни езикови модели.

