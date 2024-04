Издават автобиография на Навални през октомври

Руският опозиционен лидер и продемократичен активист започва да пише книгата си, озаглавена “Патриот”, малко след като е направен опит да бъде отровен през 2020 година. Завършва я преди смъртта си в затвора през 2024 година.

Неговата съпруга Юлия Навалная работи с редактори за издаването на книгата. Тя я определи като “свидетелство не само за живота на Алексей, но и за неговата непоколебима отдаденост на борбата срещу диктатурата – борба, за която той даде всичко, включително и живота си”.

Юлия Навалная добавя, че се надява читателите да “опознаят мъжа, когото е обичала дълбоко – човек – почтен и непоколебимо смел”.

Навалная обяснява, че сътрудници на съпруга й му предложили да напише мемоари. Първоначално политикът не искал да се заеме с писането на спомени, тъй като се чувствал твърде млад и твърдял, че тепърва му предстои още една половина живот. След това обаче решил да го направи.

“Изобщо не си представях, че Алексей ще напише биографията си така. Мислех си, че вече ще бъдем на около 80 години, той ще седи пред компютъра до отворения прозорец и ще пише. А аз ще се разхождам и ще мрънкам, че скоро ще дойдат внуците, а той се занимава с глупости”, написа Навалная в социалната мрежа “Х”.

1/5 This is not how I imagined Alexey would write his biography at all. I thought we’d be around 80 years old, and he’d be sitting at the computer by the open window, typing away. And I would be grumbling about the grandchildren coming soon, telling him he's busy with nonsense.