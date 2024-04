Пазарната стойност на Alphabet за първи път премина 2 трилиона долара

Пазарната стойност на американската компания Alphabet Inc. премина границата от 2 трилиона долара за първи път на търговията в петък. Това отбелязва Barron’s – водещ източник на финансови новини, предоставящ задълбочен анализ и коментар за акциите, инвестициите и как се движат пазарите.

Двигателят на растежа на капитализацията беше добрият тримесечен отчет, както и обявяването на първите дивиденти на Alphabet в историята. При положителните новини акциите на компанията майка на Google скочиха с 10.22 процента, затваряйки на 171.95 долара за лот. Това е най-високото дневно покачване от юли 2015 година.

Alphabet стана

четвъртата американска компания, чиято пазарна стойност надхвърли 2 трилиона долара.

Преди нея Apple, Microsoft и Nvidia преминаха този етап.

Холдингът Alphabet Inc. е с централен офис в град Маунтин Вю, щата Калифорния. Притежава няколко компании, които по-рано са били владение на Google Inc., както и самата Google Inc. в това число. Начело на холдинга са съоснователите на Google – Лари Пейдж и Сергей Брин. Реорганизацията на Google в Alphabet стана на 2 октомври 2015 година. Плановете за създаване на холдинга са обявени на 10 август 2015-а.

Всички акции на Google се преобразувани в акции на Alphabet

и продължават да се търгуват на NASDAQ като GOOGL и GOOG (клас А – GOOGL, с право на един глас, и клас C – GOOG, без право на глас). Има също акции от клас В, даващи на притежателите им десет гласа. Единствените притежатели на акции от този клас са основателите на Google – Лари Пейдж и Сергей Брин, а също и бившия СЕО на компанията Ерик Шмид.

На 1 февруари 2016 г. Alphabet става най-голямата компания в света по пазарна капитализация, изпреварвайки компанията Apple.

През декември 2019 г. Лари Пейдж обявява, че напуска поста генерален директор, а Сергей Брин – поста на президент на Alphabet: “Alphabet и Google не се нуждаят от двама – генерален директор и президент”. Длъжността генерален директор на Alphabet заема Сундар Пичай, а тази на президент на Alphabet е премахната.