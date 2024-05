Осем американски вестника съдят ChatGPT за нарушаване на авторски права

Осем американски вестника заведоха дело срещу Microsoft и разработчика на чатбота ChatGPT, обвинявайки компаниите в нарушаване на авторски права. Това съобщава Axios като се позовава на съдебен документ.

Изданието отбелязва, че осемте медии, собственост на инвестиционния гигант Alden Global Capital, са съдили OpenAI и Microsoft за нарушаване на авторски права.

Делото е заведено от New York Daily News, Chicago Tribune, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel, San Jose Mercury News, Denver Post, Orange County Register и St. Paul Pioneer Press.

Изданията обвиняват двете компании в

кражба на милиони авторски статии без надлежно разрешение или заплащане.

През декември 2023 г. американският всекидневник The New York Times заведе дело срещу Microsoft Corporation и разработчика на интелигентния чатбот ChatGPT OpenAI заради нарушаване на авторски права. Според делото, OpenAI и Microsoft са обучили своите системи за изкуствен интелект (AI) на милиони статии в изданието.

По-рано стана известно, че

Apple планира законно да обучи своя AI, използвайки материали от вестници и списания.

Американската технологична компания Apple започна преговори с големи новинарски медии и издатели, търсейки разрешение да използва техните архиви от публикации, за да обучава системите си с изкуствен интелект. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според събеседници на изданието, технологичният гигант вече е сключил многогодишни споразумения на стойност поне 50 милиона долара за лицензиране на архиви от новинарски статии. Партньорите на компанията включват големи информационни платформи като седмичника The New Yorker, NBC News, новинарското издание The Daily Beast и други.

Източници са комертирали, че

някои ръководители на издателства са били хладни към предложението на Apple.

Мениджърите са изразили загриженост относно правната отговорност, която биха могли да поемат в резултат на използването от страна на Apple на лицензирано съдържание, собственост на компанията.

Apple също така не обясни как точно корпорацията възнамерява да приложи генеративния изкуствен интелект в новинарската индустрия. Това представлява потенциален конкурентен риск предвид значителната аудитория, която чете новини на своите iPhone и iPad.

От The New York Times също така са отбелязали, че ръководителите на Apple са обсъждали през последните години как да събират данни, за да създават генеративни AI продукти и да избегнат съдебните дела за авторски права, пред които вече са изправени други разработчици на технологии за изкуствен интелект