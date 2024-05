Влошаващият се климат създава пазар, оценяван на 25 млрд. щ. долара

Преди години малцина имаха представа за финансовите контракти, следящи природни феномени като слънчево греене, валежи или вятър. Това започва да се променя: в условията на нарастващите климатични колебания и промени в социалната среда търсенето на финансови производни за времето нараства.

Средният търговски обмен на регистрираните на борсата продукти е скочил с над 260% през 2023-а, по данни на CME Group – базиран в Чикаго оператор на четири борси за финансови деривативи: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYME) и The Commodity Exchange. А броят на контрактите в обращение в момента е с 48% по-голям отколкото преди година. При това този публично търгуван ъгъл има не повече от 10% дял от цялата дейност, по оценки на експерти от бранша, които определят ориентировъчната стойност на деривативите на 25 млрд. щ. долара.

По-известните на Уолстрийт залози на времето – катастрофичните облигации, също препускат нагоре след година на железни доходи. Посочените по-горе контракти обаче служат за друг вид застраховки, които защитават от не чак толкова екстремни, но по-чести метеорологични заплахи. Катастрофичните финансови производни ще се отплатят на притежателите си, ако, примерно невиждана от 100 години буря премине през съответния регион. Докато деривативите за времето могат да компенсират туристическия бизнес, ако има прекалено много дъждовни дни, или земеделските стопани, ако горещото лято унищожи реколтата.

В отговор на растящото търсене на регистрирани на борсата продукти – всичките базирани на температурни промени, CME разшири предлагането през миналата година. Сега търговците и компаниите могат да купуват опции, покриващи Филаделфия, Хюстън, Бостън, Бърбанк, Париж и Есен (Германия) в допълнение към утвърдените контракти за локации като Чикаго, Ню Йорк, Лондон и Токио. При своя дебют през август 5 хил. опции “Ден на степен на нагряване” (свързани с минималната температура за деня) са се изтъргували само в Есен.

Част от скока в търсенето е предизвикан от корпорации, които тепърва започват да застраховат зависимостта си от климата – в някои случаи защото тяхната дейност вече е понесла поражения, а в други – в отговор на натиска на инвеститори и потребители. В много юрисдикции регулаторите вече принуждават фирмите да правят количествена оценка на размера на щетите от климата върху бизнеса им.

Повечето големи и регистрирани на борсата европейски компании в момента са задължени да обявяват кои фактори на околната среда са рискови или са източник на възможности за тях. А в Съединените щати Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) финализира през март правилата, принуждаващи фирмите да публикуват информация, в която описват свързаните с климата опасности за дейността им, както и мерките за туширане на рисковете, които са взели.

Плановете на SEC обаче продължават да се обсъждат интензивно, като надзорникът е заплашен от съдебни искове не само от групите, оспорващи правомощията му да въвежда подобна регулация, но и от онези, които са недоволни, че наредчите не отиват достатъчно далече. Въпреки това, очакванията на инвеститорите и на другите акционери означават, че е налице засилен натиск върху бизнеса да идентифицира и се справи с тези опасности.

В исторически план финансовите производни за времето са били използвани най-вече да предпазват енергийните дружества от флуктуации в търсенето, причинени от променящите се температури. Енергийните доставчици се сблъскват с ясни и предвидими рискове: ако лятото е по-хладно от очакванията, хората не използват толкова масово климатици, а при по-мека зима търсенето на отопление отслабва. Опциите, базирани на температурните индекси, могат да помогнат за компенсирането на всякакви поражения върху доходите им.

Например, регистрираният в Съединените щати доставчик на продукти за отопление и охлаждане на жилищага и на гориво за отопление Star Group използва продукти за хеджиране, за да смекчи въздействието на топлото време върху оперативните постъпления. Според фирмените финансови отчети, контрактите дават възможност на компанията да получи 12.5 млн. щ. долара, ако температурите по време на приода на покритие от ноември до края на март надхвърлят определени гранични стойности. След като са получили плащания през последните няколко фискални години, включително и за 2023-а, максималният размер е нараснал до 15 млн. долара за контрактите, платими през 2025-а.

Енергийните компании също имат принос за наблюдавания напоследък бум, макар и по нови причини. Слънчевите панели, вятърните турбини и производството на енергия от водни централи, зависят от милостта на слънчевото греене, скоростта на вятъра и валежите. Което означава, че ако производителите се прехвърлят на възобновяеми енергийни източници, те ще се сблъскат и с други видове колебания извън традиционните промени на потреблението.