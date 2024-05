Денят по диагонал – 4 май 2024 г.

Инвестициите са важни – и за отделните компании, и за икономиката като цяло. Те дават възможност да се внедряват новите технолигии, да се разширява производството, да се създават и нови работни места. Иновациите и научно-изследователската и развойна дейност са тези, които помагат за модернизация на компаниите и за засилване на икономиката на страната. Министерството на иновациите и растежа работи за привличането на чуждестранни инвестиции, които да доведат и до откриване на нови области за технологично развитие.

Компаниите ще получат финансова помощ за проекта си, благодарение на разработената от Министерството на иновациите и растежа методология за насърчаване на инвестициите в България. Български и чуждестранни инвеститори вече могат да разчитат на реална и предвидима подкрепа, която може да достигне до 60% от допустимите разходи за инвестицията.

На 23 април публикувахме първата част от обширното интервю с Ина Людмилова, главен секретар на Софийски арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж (МАПА) и “основен двигател” на споразумението с Арбитражния съд при Истанбулската търговска камара, подписано на 23 август 2023 година. Текстът бе озаглавен “Частните арбитражи – злото, без което не можем…” и в него ставаше дума за куп наши си неуредици, в чието решаване имаме намерението да се включим сериозно – и с двета си “остриета” едновременно – “БАНКЕРЪ” и “Параграф 22”. Днес продължаваме разговора с нещо далеч по-приятно и полезно.

Г-жо Людмилова, продължаваме разговора с темата за международното признание на българските частни арбитри. Не е ли странно зад граница да се ползвате с уважението на всички, т.е. и на спечелилите, и на загубилите, докато тук – освен негативна енергия – друго не може да акумулирате? Как смятате, не е ли странно професионалният ви имидж по света да е 100-200 пъти по-добър, отколкото у нас?

– Преди да продължим с темата за имиджа ни по света и у нас, искам да припомня част от професионалните завети на проф. Живко Сталев. Той определя арбитражът най-общо като разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по спора с това правомощие. Арбитражът е връхна проява на диспозитивното начало в гражданския процес. Арбитражът е проява на недържавно, доброволно и затова договорно, частно правораздаване.

Преди години малцина имаха представа за финансовите контракти, следящи природни феномени като слънчево греене, валежи или вятър. Това започва да се променя: в условията на нарастващите климатични колебания и промени в социалната среда търсенето на финансови производни за времето нараства.

Средният търговски обмен на регистрираните на борсата продукти е скочил с над 260% през 2023-а, по данни на CME Group – базиран в Чикаго оператор на четири борси за финансови деривативи: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYME) и The Commodity Exchange. А броят на контрактите в обращение в момента е с 48% по-голям отколкото преди година. При това този публично търгуван ъгъл има не повече от 10% дял от цялата дейност, по оценки на експерти от бранша, които определят ориентировъчната стойност на деривативите на 25 млрд. щ. долара.

Украинското министерство на отбраната в Киев е преразгледало системата си за общесвени поръчки и е засилило сътрудничеството си с НАТО осем месеца след като обвинения в корупция доведоха до уволнения на върховете на ведомството, твърди висшестоящ представител на службите за сигурност. През септември 2023-а президентът на Украйна Володимир Зеленски смени министъра на отбраната Алексей Резников след обвинения, че негови подчинени са участвали в схема за измами, предизвикали публично недоволство и критики от партньорите, помагащи на Киев във военните действия срещу Москва.

Заместник министърът на отбраната Юрий Джигир твърди, че новата, подлежаща на проверки система за обществени поръчки, е помогнала за “ликвидирането на корупционните рискове”. В писмен отговор на въпрос на агенция “Блумбърг” той е посочил, че руската инвазия е “извадила на показ тези специфични рискове в министерството на отбраната”.

Корупцията остава голямата тревога за държавите, доставящи оръжия и осигуряващи финансиране на Киев за отбраната на страната.

Новият пакет от финансова помощ на САЩ за Украйна, подписан от президента Джо Байдън на 24 април, ще помогне на Съединените щати да привлекат нови инвестиции. Това съобщи държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен по време на форум, организиран от Института Маккейн в Седона, Аризона.

“Така че тази помощ е на път и, както знаете, парите – новите пари, които сме инвестирали, почти всички са инвестирани тук, в Съединените щати, в нашата собствена отбранителна индустриална база, осигурявайки добри работни места, но по някакъв начин, за да можем да помогнем на Украйна. Така че това също е печеливша опция”, отбелязва Блинкен.