Вили Лилков, Петър Москов и Никола Янков водят листите за парламентарния вот на „Синя България“ в столицата

Националната коалиция “Синя България”, представлявана от Вили Лилков, Петър Москов, Жаклин Толева, Иван Сотиров и Стефан Иванов, регистрира листите си за предстоящите парламентарни избори. Лилков, Москов и Янков са водачи в столицата.
Водачите на листите за Народното събрание на “Синя България”
01МИР Благоевград – Владимир Караджов
02МИР Бургас – Милен Димитров Георгиев
03МИР Варна – Наско Рафайлов
04МИР Велико Търново – Мирослав Евтимов
05МИР Видин – Вили Лилков
06МИР Враца – Петко Петков
07МИР Габрово – Дончо Захариев
08МИР Добрич – Светослав Божидаров Гочев
09МИР Кърджали – Здравко Йорданов Димитров
10МИР Кюстендил – Костадин Костадинов
11МИР Ловеч – Марин Вутов
12МИР Монтана – Валери Тимов Георгиев
13МИР Пазарджик – Димитър Петков
14МИР Перник – Валентин Павлов
15МИР Плевен – Иван Петков
16МИР Пловдив-град – Борислав Инчев
17МИР Пловдив-област – Борис Ячев
18МИР Разград – Йосиф Новаков
19МИР Русе – Мария Стоянова Искренова
20МИР Силистра – Стефан Ненчовски
21МИР Сливен – Димитър Сяров
22МИР Смолян – Емил Ружинов
23МИР София – Вили Младенов Лилков
24МИР София – Петър Стефанов Москов
25МИР София – Никола Симеонов Янков
26МИР София-област – Съби Давидов Събев
27МИР Стара Загора – Борислава Пенева
28МИР Търговище – Христо Иванов Радев
29МИР Хасково – Петър Стефанов Москов
30МИР Шумен – Борислав Христов Борисов
31МИР Ямбол – Николай Чистов
През април от местната коалицията “Синя София”, която издигна Вили Лилков за кандидат за кмет на столицата, и има трима общински съветници в Столичния общински съвет, обявиха, че стават национална коалиция. В обединението влизат КОД на Петър Москов, “Консервативна България”, “Българска нова демокрация”, НДСВ, Движение “България на гражданите”. По-рано днес се присъединиха и двата земеделски съюза – ПП БЗНС и ПП ЗНС.