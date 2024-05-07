Вили Лилков, Петър Москов и Никола Янков водят листите за парламентарния вот на „Синя България“ в столицата

Националната коалиция “Синя България”, представлявана от Вили Лилков, Петър Москов, Жаклин Толева, Иван Сотиров и Стефан Иванов, регистрира листите си за предстоящите парламентарни избори. Лилков, Москов и Янков са водачи в столицата.

Водачите на листите за Народното събрание на “Синя България”

01МИР Благоевград – Владимир Караджов

02МИР Бургас – Милен Димитров Георгиев

03МИР Варна – Наско Рафайлов

04МИР Велико Търново – Мирослав Евтимов

05МИР Видин – Вили Лилков

06МИР Враца – Петко Петков

07МИР Габрово – Дончо Захариев

08МИР Добрич – Светослав Божидаров Гочев

09МИР Кърджали – Здравко Йорданов Димитров

10МИР Кюстендил – Костадин Костадинов

11МИР Ловеч – Марин Вутов

12МИР Монтана – Валери Тимов Георгиев

13МИР Пазарджик – Димитър Петков

14МИР Перник – Валентин Павлов

15МИР Плевен – Иван Петков

16МИР Пловдив-град – Борислав Инчев

17МИР Пловдив-област – Борис Ячев

18МИР Разград – Йосиф Новаков

19МИР Русе – Мария Стоянова Искренова

20МИР Силистра – Стефан Ненчовски

21МИР Сливен – Димитър Сяров

22МИР Смолян – Емил Ружинов

23МИР София – Вили Младенов Лилков

24МИР София – Петър Стефанов Москов

25МИР София – Никола Симеонов Янков

26МИР София-област – Съби Давидов Събев

27МИР Стара Загора – Борислава Пенева

28МИР Търговище – Христо Иванов Радев

29МИР Хасково – Петър Стефанов Москов

30МИР Шумен – Борислав Христов Борисов

31МИР Ямбол – Николай Чистов

През април от местната коалицията “Синя София”, която издигна Вили Лилков за кандидат за кмет на столицата, и има трима общински съветници в Столичния общински съвет, обявиха, че стават национална коалиция. В обединението влизат КОД на Петър Москов, “Консервативна България”, “Българска нова демокрация”, НДСВ, Движение “България на гражданите”. По-рано днес се присъединиха и двата земеделски съюза – ПП БЗНС и ПП ЗНС.