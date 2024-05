Одобриха противоречивото разширяване на единствения европейски завод на “Tesla”

Германски общински съвет одобри противоречивото разширяване на единствения евройпейски завод на “Tesla”, съобщи WIRED.

Това става, независимо че миналата седмица в Германия имаше редица протести, при които се стигна да сблъсъци на демонстранти с полицията. Решението беше взето вчера (16 май) от общинския съвет на Грюнхайде, намиращ се югоизточно от Берлин, който гласува в подкрепа на плановете на автомобилния производител да разшири завода си близо до най-населения град в Европейския съюз.

За разширяването гласуваха 11 съветници, против бяха шестима, а двама се въздържаха. След това решение “Tesla” ще има по-големи пространства за логистика, включително гара, въпреки че компанията все още трябва да си осигури одобрението на местните органи, контролиращи въздействието на инвестиционните проекти върху околната среда.

През юли 2023 г. “Tesla” обяви плановете си да произвежда 1 милион електрически коли годишно в завода доБерлин.

След като решението на общинския съвет на Грюнхайде стана известно, около кметството се събраха около 50 протестиращи, за да изразят недоволството си.

„Решението е доста разочароващо“, обяви Естер Кам, говорител на протестиращите срещу “Tesla”, обединени в организацията “Turn Off the Tap on Tesla” (TDHA), която наблюдаваше провеждането на гласуването. Той уточни, че ще се опитат да спрат разширяването на завода, като ще продължат с протестите и ще проучат какви възможности имат да обжалват решението на общината.

„Това определено не е краят,“ категоричен бе Кам.

Организацията TDHA е широко обединение от екологични групи, които се противопоставят на разширяването на завода, тъй като смятат, че това ще замърси местните водоизточници. Те са на мнение и че “Tesla” подвежда местното население, като твърди, че е щадящ околната среда призводител на автомобили.

„Ядосани сме“, излезе с изявление Ману Хойер, говорител на Гражданската инициатива на Грюнхайде (Bürgerinitiative Grünheide), която представлява местните жители, противопоставящи се на плановете на завода.

„Днес общинският съвет пренебрегна моя глас и този на съгражданите ми”, посочи Хойер и припомни, че през февруари 2024 г. 65 процента от местните жители гласуваха против плановете на “Tesla” за разширяването. Факт е обаче, че това гласуване не бе местен референдум, а анкета, необвързваща по никакъв начин местните власти.

В същото време на провелите се миналата седмица протести, при която група демонстранти се опитаха да влязат в завода, полицията задържа 23 души, а 27 служители на реда бяха ранени.

От февруари насам малка група протестиращи живеят в гората до завода на “Tesla”, правейки опит да спрат разширяването на обекта. Те имат разрешение да останат там до 20 май.

Протестиращите срещу “Tesla” настояват общественото внимание да се насочи към един важен проблем – влиянието върху околната среда на добива на полезни изкопаеми, необходими за производството на батериите за електрическите автомобили. В сравнение с конвенционалните автомобили при батериите за електрически автомобили се изискват 170 килограма повече метали като литий, никел и кобалт, сочат данни, публикувани от Международната агенция по енергетика за 2021 година.