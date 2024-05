OpenAI ще може да обучава своя ChatGPT, използвайки съдържание от News Corp

Разработчикът на технологии за изкуствен интелект OpenAI обяви подписването на споразумение за партньорство с американската медийна и издателска компания News Corp. Като част от това споразумение, OpenAI ще има достъп до съдържание от публикации, притежавани медиите от News Corp, и ще може да го използва, за да обучи своя чатбот ChatGPT.

Както посочва The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници, цената на споразумението, което е сключено за пет години, може да надхвърли 250 милиона долара. Съгласно условията му, News Corp ще сподели професионални журналистически знания и умения с OpenAI, за да, както се казва в изявлението, „да помогне за осигуряването на най-високите стандарти на журналистиката във всички разработки на OpenAI“.

Разработчикът на ChatGPT ще може да използва скорошни и архивирани публикации

в големи и известни издания като The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, Investor’s Business Daily, New York Post, The Times, The Sunday Times, The Sun, The Australian, The Daily Telegraph, The Courier Mail, The Advertiser, Herald Sun и други.

Наскоро популярният интернет форум Reddit сключи подобно споразумение за партньорство с OpenAI. Преди това OpenAI беше лицензиран за достъп до съдържанието и от Financial Times, както и от Axel Springer, който притежава Business Insider и Politico.

Има и други примери

В началото на месец май хедж фондът Alden Global Capital, който притежава осем американски ежедневника, заведе дело срещу OpenAI, обвинявайки разработчика на технологията за изкуствен интелект в незаконно използване на вестникарски материали за обучение на езикови модели ChatGPT и Copilot. През декември 2023 г. The New York Times заведе подобно дело срещу OpenAI.