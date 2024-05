Китара на Джон Ленън е продадена за 2,9 млн. долара

Китара, ползвана от Джон Ленън, беше продадена за 2,9 милиона долара (2,3 милиона паунда), което е рекорд за най-скъпа китара на Beatles, продадена някога на търг.

12-струнната акустична китара Hootenanny, използвана при записите на емблематичния албум и филм на Beatles от 1965 г. „Help!“. Инструментът не е бил виждан или свирен повече от половин век.

Преди време китарата е била притежание на шотландския китарист Гордън Уолър, познат като половината от поп дуото Peter and Gordon. По-късно той я подарява на роуд мениджърите на своята група. Десетилетия по-късно, нови собственици, живеещи в британската провинция, я преоткриват по време на преместване и я пускат на търг с прогнозна цена между 485 000 паунда и 647 000 паунда.

Китарата на Ленън постига рекордна цена от 2,9 милиона долара, след като е намерена в таванско помещение.

Китарата беше купена чрез телефонна оферта в Hard Rock Cafe в Ню Йорк в сряда (29.05.2024г.), като част от двудневната разпродажба на музикални икони, организирана от Julien’s Auctions.

Дейвид Гудман, изпълнителен директор на аукционната къща, казва : „Изключително развълнувани и горди сме, че поставихме нов световен рекорд с продажбата на изгубената китара Hootenanny на Джон Ленън.“ „Тази китара не е само част от музикалната история, но и символ на трайното наследство на Джон Ленън. Днешната безпрецедентна продажба е свидетелство за вечната привлекателност и преклонение пред музиката на Beatles и Джон Ленън.“ Китарата, изработена от баварската фирма Framus в началото на 60-те години, се вижда във филма “Help!” когато групата изпълнява “You’ve Got to Hide Your Love Away”. Използвана е и по време на сесиите за запис на “Help!”, “It’s Only Love”, “I’ve Just Seen a Face” и “Girl”, както и на ритъм парчето “Norwegian Wood”, изпълнено от Джордж Харисън.

Дарън Джулиен, съосновател и изпълнителен директор на Julien’s Auctions, споделя, че е пътувал до Великобритания, за да провери автентичността на китарата в дома, където е била съхранявана, и е спасил оригиналния калъф, който е бил изхвърлен на боклука.

Четете още на : Изгубена творба на Караваджо спасена от продажба на търг само за 1600 долара.