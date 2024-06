Легендарната китара на Prince “Cloud 3” се продаде за 910 000 долара

Използваната на сцена китара “Cloud 3” е най-скъпата китара на Prince, продадена някога на търг за рекордните 910 000 долара.

Почти десетилетие след смъртта си, Prince все още пише музикална история. Жълтата електрическа китара Cloud 3 на седемкратния носител на Grammy беше продадена за смайващите 910 000 долара на търга Music Icons на Julien’s в Ню Йорк, поставяйки нов рекорд за най-скъпата китара на рок легендата, продадена някога на търг. Използваната на сцената китара надхвърли значително първоначалната си оценка, която се очакваше да бъде между 400 000 и 600 000 долара. Преди това синьо-зелената Cloud на покойния рокер беше продадена за рекордните 700 000 долара през 2017 г.

Според аукционната къща, оригиналната жълта Cloud 3 е една от най-важните китари в кариерата на музикалният идол. Инструментът е използван на сцена по време на множество турнета на Prince през 80-те и 90-те, включително “Purple Rain”, “Parade”, “Diamonds and Pearls”, “Sign of the Times”, “Lovesexy” и “Nude”.

Миннесотският лютиер Дейв Русан изработва китарата за легендата на попрока през 1985 г. Интересното е, че Cloud 3 първоначално е боядисана в бяло същата година от Марк Сампсън, а по-късно е пребоядисана в прасковено от Бари Хауген. Днешният й “Лимоненожълт шимър” е последният й цвят. През 1993 г. Cloud 3 е подарена на фен по време на промоционална игра, организирана съвместно с нюйоркската радиостанция Z100. Заедно с китарата, победителят печели и два билета на първия ред за концерт на Prince.

