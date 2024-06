Политическите трусове във Франция доведоха до бягство към спасителни активи

Задълбочаващата се политическа несигурност във Франция предизвика масови инвеститорски залози на активи – спасителни убежища. В резултат на което европейските борсови индекси приключват най-слабата си седмица от месеци насам, а фючърсните контракти на щатските акции поевтиняват. Широкият европейски индекс STOXX 600 загуби 0.7% от пазарната си оценка на 14 юни, увеличавайки на 2.1% спада си от началото на седмицата, а френският базов индекс CAC 40 заличи цялата си печалба от 1 януари насам.

Доларовият индекс, който следи движението на зелените пари към кошница от основните им валутни конкуренти, iсе върна над 105 пункта и в късния следобед на 14 юни се търгуваше в близост до 105.71. Дходността на базовите десетгодишни американски държавни облигации се понижи с три базови пункта. А щатските борсови индекси S&P 500 и NASDAQ Composite започнаха петъшната си сесия с по-ниски стойности след като през всеки от предишните дни на седмицата регистрираха рекорди.

По оценка на търговци, рискът и тревогите за политическата картина във Франция диктуват пазарните движения. Пазарните играчи стават все по-неспокойни след изненадващото решение на френския президент Еманюел Макрон да разпусне парламента и да обяви извънредни избори след съкрушителната загуба на партията му на вота за Европейски парламент на 9 юни. Инвеститорите се страхуват, че победа на крайнодясната Национална партия на Марин Льо Пен, която води с комфортна преднина в сондажите на обществените нагласи, ще доведе до по-щедра фискална политика.

На противоположната страна на политическия спектър, коалиция на левите френски политически сили внесоха манифест за отмяна на повечето икономически реформи на правителството на Макрон.

Политическата несигурност качи премията, която Франция плаща по дълговите си инструменти, над сходните по срочност германски книжа, до най-високите стойности от 2011-а насам. А доходността на двегодишните ДЦК на Германия – най-сигурната европейска държава, са напът да регистрират най-резкия си от декември 2023-а срив.

“Трудна е да се игнорира паралела между сегашната ситуация и времето на дълговата криза на еврозоната (избухнала през 2009-а), защото е налице същият акцент върху изборните резултати, маржовете между държавните облигации и дълговата устойчивост”, посочва Джим Рейд – анализатор в “Дойче банк”. И допълва, че всичко това е “придружено с отсъствието на очевидни признаци накъде отиват нещата”.

Инвеститорите предупреждават, че пазарните колебания ще се задържат високи до приключването на втория кръг на френския вот през юли. По оценка на банкери, фондовите борси ще са по-уязвими на изборите във Франция отколкото другите пазари на активи, но сегашната слабост не променя посоката на засилване на корпоративните финансови резултати и на широката икономика.

На валутните пазари еврото се обезцени сериозно към зелените пари – до 1.0671 щ. долара в 17 ч. българско време на 14 май.

В Япония “Банк ъф Джъпен” принуждава инвеститорите да чакат до официалното съвещание на паричните й стратези през юли за подробности за планираните редукции на покупките на облигации, което оставя японската йена силно податлива на бъдещи сривове. Решението на японските централни банкери от 14 юни да оставят без промяна базовия лихвен процент в диапазона 0%-0.1% след първото от седем години насам лихвено увеличение през март, беше очаквано. Но търговците се изненадаха от заявеното намерение за намаление на покупките на японски държавен дълг след съвещанието през юли, което ще позволи на дългосрочните лихвени проценти да се движат по-свободно, без да се посочват числа или график.

Японската йена отслабна до 158.17 за един щ. долар след края на заседанието на “Банк ъф Джъпен” – най-ниското равнище за последните шест седмици. Но впоследствие се съвзе и в 17.13 ч. български време на 14 юни се предлагаше срещу 157.23 за един щ. долар.

A “weak yen might weight down the flows from overseas investors in the summer,” said Hiromi Ishihara, head of equity investment at Amundi Japan. “That said, we still believe that BOJ is set to move a further hike this year.”