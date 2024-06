Израел е одобрил план за офанзива в Ливан

Съобщението дойде часове, след като ливанската групировка “Хизбула”, подкрепяна от Иран, публикува видео, заснето с дрон, показващо военни и цивилни локации в няколко израелски града.

⚡️BREAKING



Hezbollah is giving us a live broadcast of the most sensitive Israeli sites all over the country.



From water reservoirs, oil tanks, military installations and the port of Haifa pic.twitter.com/ewOLQKjusS