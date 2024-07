Виктор Орбан е на посещение в Москва

Това се случва дни след визитата на Орбан в Киев – първата след пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Източници на изданието твърдят, че то е планирано заедно с посещението в Украйна, като целта е посредничество за прекратяване на огъня.

Председателят на Съвета на Европейския съюз Шарл Мишел реагира в социалните мрежи, отбелязвайки, че ротационният председател Унгария няма мандат от името на Европейския съюз, за да влиза в преговори с Путин.

“Русия е агресорът, Украйна е жертвата. Не може да има преговори за Украйна без нея самата”, заяви Мишел.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.