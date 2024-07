Обединена българска банка е Банка на годината

Обединена българска банка заслужи голямата награда „Банка на годината“ от 32-то издание на конкурса „Банка на годината“. Събитието, което по традиция събира представителите на банковия и финансов сектор, политици, преподаватели, общественици и бизнес лидери, се проведе на 04.07.2024 г. в гранд хотел „Милениум“ в София. Голямата награда на победителя връчена от Румен Радев, президент на Република България.

„Тази награда е много специална за нас. Приемаме я като оценка за всичко, което постигнахме през изминалата година, през която извършихме правното сливане между ОББ и KBC Bank България и прехвърлихме над 600 000 клиенти в един сложен процес на интеграция, който все още продължава. Това, с което най-много се гордеем, е че успяхме да съберем 1+1 и да направим повече от две. Голямото ни постижение е, че създадохме един силен екип от двете банки. Екип обединен от една обща цел, една обща визия и една обща стратегия. Екип, който работи все по-ефективно заедно и постига все по-впечатляващи резултати.“, каза Теодор Маринов, изпълнителен директор „Финанси“ на ОББ, който прие наградата от името на банката.

ОББ спечели още две награди от най-престижния конкурс за постижения в банковия сектор в България. Банката взе статуетката на победителя в категория „Динамика на развитие“ и наградата за „Най-добър действащ дигитален продукт“ за програмата All in One, която превърна ОББ Мобайл в единственото мобилно банково приложение в България, което предоставя достъп до банкови, застрахователни, пенсионни и инвестиционни продукти.

„Това е огромно признание за нашите колеги в банката, които паралелно с усилията, които влагат в процеса по интеграция, не спират да създават иновативни продукти и да разширяват спектъра от дигитални услуги, които предлагаме на нашите над 2 млн. клиенти. Не само тези на банката, но и на всички дружества, които KBC Group в България обединява в своя уникален банково-застрахователен модел.“, сподели Татяна Иванова, изпълнителен директор “Дигитализация, данни и операции” на ОББ и иновационен лидер на групата за България.

Наградите „Банка на годината“ се организират ежегодно от асоциация „Банка на годината“. Те са учредени и връчени за първи път през 1992 година. Освен голямата награда „Банка на годината“, класацията излъчва победители в три основни категории – „Пазарен дял“, „Ефективност“ и „Динамика на развитие“. Допълнително своето отличие получава и най-добрия чуждестранен банков клон. Връчва се награда „Банка на клиента“, както и награди за успешна дигитална трансформация и най-добър действащ дигитален продукт.

През последните години ОББ е носител на престижното отличие „Банка на годината“ за 2018 г., както и наградите в категории „Динамика на развитие“ за 2018 г. и „Ефективност“ за 2021 и 2022 г.

