Камала Харис е готова да направи всичко по силите си, за да победи Тръмп

„За мен е чест да имам одобрението на президента и моето намерение е да заслужа и да спечеля тази номинация“, добави още Харис. Вицепрезидентът увери, че ще направи всичко по силите си, за да обедини Демократическата партия и американската нация, за да победи Доналд Тръмп и неговата екстремна програма „Проект 2025“.

„Имаме 107 дни до деня на изборите. Заедно ще се борим. И заедно ще победим”, подчерта Камала Харис.

В изявлението се казва още, че Байдън ще продължи да се бори за защита на свободите на американците срещу мащабните забрани за аборти и атаките срещу върховенството на закона. Той още очаква с нетърпение да завърши мандата си и да постигне още повече исторически резултати за американския народ.

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилъри Клинтън обявиха, че подкрепят Камала Харис за президент. Те заявиха, че по отношение бъдещето на Америка нищо не ги е тревожило повече от заплахата, която представлява вторият мандат на Тръмп, защото по думите им той е обещал да бъде диктатор.

Бившият президент на САЩ Барак Обама благодари на Байдън, но не обяви, че подкрепя идеята Камала Харис да оглави Демократическата партия. Той определи Байдън като един от най-значимите президенти на Америка и добави, че за него той е скъп приятел и партньор.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



