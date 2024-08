Ford пуска електрически велосипеди с марките Bronco и Mustang

Ford Motor Company представи своите три нови модела електрически велосипеди, вдъхновени от бестселърите Bronco и Mustang, в сътрудничество с велосипедната компания N+. Електрическите велосипеди могат да ускоряват до скорост от 45 км/ч с пробег около 95 километра, в зависимост от стила на каране и колко мощност се използва.

Електрическият велосипед Bronco е с цена от 4500 долара. Клиентите могат да платят допълнително 390 долара, за да го боядисат в един от другите 10 цвята, различни от стандартния Area 51. Електрическият велосипед Mustang е с цена от 4000 долара, като клиентите също могат да платят допълнителна такса за цвят, различен от метално сивото.

“С тези нови електрически велосипеди повече хора ще могат да изпитат приключенския дух на Bronco и вълнението на Mustang още от момента, в който хванат кормилото,” заяви Тайлър Хил, глобален мениджър по лицензиране на марки във Ford.

Въпреки че не е първата голяма автомобилна фирма, която представя електрически велосипеди – General Motors, Porsche и Jeep също са разработили такива в миналото – Ford изглежда е първия производител на автомобили, който моделира електрическите велосипеди по версии от легендарни коли.

Наред с велосипедите Bronco и Mustang, Ford ще се предлага и лимитирана серия Mustang 60th Anniversary.

Всички нови електрически велосипеди на Ford разполагат с 750-ватов мотор-главина, който осигурява въртящ момент от 85 Nm. Електровелосипедите са оборудвани с хидравлични спирачки за “превъзходна спирачна ефективност” и “подобрен контрол”, според Ford. Те ще бъдат снабдени и с централно монтирани LCD дисплеи, които показват информация за скоростта, нивото на зареденост на батерията и пробега. Самите батерии ще се зареждат напълно за три и половина часа.

Подобно на SUV модела Bronco, електрически велосипед Bronco е създаден за приключения и неравен терен. Той разполага с двойна система за окачване, която Ford нарича “GOAT”, съкращение от “Goes Over Any Type of Terrain”, както и седалка, вдъхновена от мотоциклетите. Електрическият велосипед Гумите му Pirelli Scorpion Enduro M са с твърди стени и с размери 2.75 x 2.6 инча.

Междувременно най-привлекателното на електрическия велосипед Mustang е неговият елегантен външен вид. Той е създаден, за да “имитира емблематичния спортен автомобил” и е оборудван с гуми Pirelli Angel GT.

