Премиите за банкерите от Уолстрийт могат да скочат с 35% през 2024-а

Премиите за банкерите от Уолстрийт могат да скочат с 35% през тази година спрямо 2023-а заради ръста на активността в сферата на финансовите трансакции, донесъл по-тлъсти комисионни за кредитните институции, показва последното проучване на компанията, следяща движението на допълнителните възнаграждения “Джонсън асошиейтс”. Най-щедри бонуси, след две безплодни години, се очаква да получат служителите, уреждали продажби на дългови инструменти, следвани от колегите си, организирали първоначални публични емисии, чиито премии вероятно ще бъдат с 20-30 процента по-високи от миналогодишните.

Средният размер на допълнителните възнаграждения в сектора е намалял с 2% през 2023-а, показва отделно проучване на офиса за одит и контрол на щата Ню Йорк (Office of the New York State Comptroller).

Ако тези предвиждания се сбъднат, те ще стимулират и хотелиарския бизнес на Манхатън, който вече изживява сериозно оживление благодарение на подплатените финансово стажанти на нюйоркските банки. “Ню Йорк поуст” съобщава за бурни летни купони на щастливците, успели да си осигурят стажове във финансовите компании, някои от които са приели по-малко от 1% от подалите молби кандидати. Престижни банки като “Голдмън Сакс груп” или “високооктанови” хеджингови фондове като “Ситадел”, плащат от 50 до 150 щ. долара на час на някои от летните си стажанти, което може да им донесе до 20 хил.долара на месец – повече от възнаграждението на анализаторите през първата им година на работа.

Прогнозите са направени след поредицата от отчети за силни приходи през второто тримесечие на американски и европейски банки. Остават обаче и опасенията, че те могат да се променят, особено в резултат на потенциални икономически турбуленции и заради несигурността около изхода на предстоящите избори.

В анализа на “Джонсън” е посочено, че силният ръст на дълговите емисии и на първоначалните публични оферти са главните основания за по-високите премии, защото пазарът продължава да се възстановява от последствията от пандемията от КОВИД-19. В доклада на консултантите пише още, че търговците на акции могат да получат с 15% по-големи бонуси, докато за колегите им от звената за инструменти с фиксиран доход увеличението ще е с 10 процента.

За хеджинговите фондове повишението на допълнителните финансови стимули вероятно ще е с 15%, благодарение на по-солидните резултати от повечето стратегии, пресмятат експертите на “Джонсът асошиейтс”. Мениджърите на лични състояния и на активи се очаква да вземат между 5% и 10% по-високи премии за тази година.

Шефът на консултантската компания Алън Джонсън обяснява, че тези числа не са неприемливи, защото “отразяват” сегашното състояние на пазара. Той допълва, че “Уолстрийт е имал няколко трудни години, но със сигурност няма да се върне до равнищата от 2021-а”.

Джонсън не обръща особено внимание на приказките за вероятна рецесия в Съединените щати и за спад, който би могъл да ореже премиите на банкерите. И е убеден в успешни месеци до края на годината. Основанията му са, че щатското стопанство “се е държало изключително добре досега” в сравнение с други големи западни икономики.

През 2023-а общият размер на печалбите на Уолстрийт е бил с 1.8% по-висок – 26.6 млрд. щ. долара, но бонусите са намалели слабо, показват последните годишни оценки на одитора на Ню Йорк. Средните миналогодишни премии са били с 2% по-ниски отколкото през 2022-а – 176,500 щ. долара срещу 180 хил. долара.

През 2021-а, когато Съединените щати и западните държави най-накрая вдигат пандемичните карантини, се наблюдава мощен ръст на търговията и на сделките. И средният размер на допълнителните възнаграждения на Уолстрийт тогава скача до 240,300 щ. долара, по данни на одиторската служба на Ню Йорк.

Космическите премии носят милиарди долари на щата Ню Йорк и на данъчната служба на града, поради което местните власти следят особено внимателно числата. Бонусите по правило се раздават в края на годината и са основната част от общите възнаграждения на служителите. Девет процента от жителите на Ню Йорк работят в сектора на финансовите услуги, според официалните правителствени данни.