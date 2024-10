The Dalmore посреща есента с The Port Edition уиски

С настъпването на есента, марките сингъл малц скоч често анонсират своите най-забележителни годишни издания, като и тази година не е изключение. The Dalmore, утвърдена марка в света на уискито, представи второто издание от своята престижна серия Cask Curation, известно като The Port Edition. Тази лимитирана колекция се предлага в комплект от три уникални уискита и е ограничена до само 150 комплекта в световен мащаб, което я прави изключително желана от колекционери и ценители.

Всяко от трите сингъл малц уискита отдава почит на Graham’s, един от най-прочутите партньори за бъчви на The Dalmore. В света на сингъл малц скоча е рядкост да се назовават конкретни партньори за бъчви, но The Dalmore е дълбоко осъзнала наследството и качеството на получените бъчви от Graham’s. Легендарният главен дестилатор на The Dalmore Ричард Патерсън OBE съчетава характерния стил на шотландското уиски, напомнящ шоколадов портокал, с три редки бъчви от Graham’s, за да създаде изключителен и сложен вкус.

За да изрази духа на сътрудничеството с Graham’s, The Dalmore е включила характерния зелен цвят от етикетите на производителя на порто в текстурирания* дизайн на опаковката на серията Cask Curation. Lуксозният кожен калъф в цвят тюркоазено зелено, напомня за епохата на пътувания с куфари с влакове и параходи. Майсторите от италианската AB Florence ръчно изработват калъфа. „Той също така напомня за пътуването на тези бъчви от различни пристанища до Шотландия”, добавя Крейг Бриджър, вицепрезидент по продажбите и застъпничеството на The Dalmore в САЩ.

Трите уискита в колекцията говорят сами за себе си. Всяко от тях е взето от една-единствена бъчва и бутилирано без студена филтрация, а цветът им е напълно естествен.

Най-любопитното от трите уискита е The 43 Year, което след четири десетилетия в бъчви от бърбън завършва “узряването си” за три години в бъчва от порто от 1952 година. Резултатът е вкус на сладък портокал с нотки на бадеми, печена круша и слива. Дългото завършване на вкуса добавя допълнителна сложност.

The 30 Year Old уиски е с основен вкус на кленов сироп, който се трансформира в меласа. То е десертоподобно с елеганен вкус и е престояло 27 години в бъчви от бърбън. Зряло е за три години и в бъчва от порто от 1994 година.

От своя страна, The 27 Year Old прекарва 24 години в бъчви от бърбън преди да завърши в бъчва от порто от 1997 година. Уискито предлага вкус на мед, черешово дърво и цитруси. Усеща се смес от аромати на стафиди, тофито и печени ананаси.

Поотделно, всяко едно от тези уискита може да примами колекционери; заедно, те представляват изискано почитане и жест към ценен партньор. Cask Curation на The Dalmore колекцията е израз на високо качество и внимание към детайлите в света на уискито.

*Текстурирането е метод за добавяне на детайл, повърхностна текстура или цвят към компютърно генерирана графика или триизмерен модел.

