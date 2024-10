Поредните кредитни стимули на Пекин за 562 млрд. долара отново разочароваха пазарите

Обещанието на Пекин да увеличи почти двойно кредитната квота за недовършените жилищни проекти – до 4 трлн. юана (562 млрд. щ. долара), не удовлетвориха за пореден път пазарните очаквания и предизвикаха отстъпление на акциите на дружествата за недвижими имоти, защото инвеститорите искаха по-ударни политики. Правителството обяви новия си целеви размер на заемите за т. нар. имотни проекти от “белия списък” до края на годината след като преведе 2.23 трлн. юана до 16 октомври. Мярката, чиято цел е да гарантира завършване на жилищата, е част от пакета от инициативи, обявени по време на брифинга на министъра на жилищното строителство Ни Хонг на 17 октомври.

Някои анализатори определиха плановете на Пекин като “поетапни”, а индексът на акциите на фирмите за недвижими имоти в Хонконг на агенция “Блумбърг” падна с повече от 8%, заличавайки реализираните по-рано печалби.

Официалните китайски власти ще срещнат доста трудности да съживят колебливия подем на фондовия пазар, въпреки оптимизма на правителството, че ще успее да спре срива на сектора на недвижими имоти. Те са убедени, че китайският жилищен пазар вече опипва дъното. По оценка на експерти от бранша, политиците вече имат по-прагматичен подход към сектора на недвижими имоти и очакват, че той няма да е нито двигател, нито пречка пред икономическия растеж, а просто стабилизатор.

По механизма “бял списък”, представен в края на януари, местните власти препоръчват на финансовите институции да осигуряват финансова подкрепа на законно утвърдените проекти в сектора на недвижимите имоти, който има почти 6% дял в БВП на страната. Програмата е част от широкообхватния план на Пекин да гарантира, че недовършените жилища ще бъдат прерадени на купувачите и да предотврати друг масов ипотечен бойкот. Прехвърлянето на продадените, но недостроени жилижа, оценявани на 48 млн. броя, ще изискват директно финансиране в размер на около 3 трлн. юана от централното правителство, по сметки на “Номура холдингс”.

Китайските управляващи претеглят също дали да разрешат на банките да отпускат кредити за покупка на пустеещи земи и да увеличат възможната жилищна подкрепа за семействата с две и повече деца. Както и да обновят 1 млн. жилища в по-старите и по-занемарени квартали на големите градове.

Изявленията от 17 октомври следват множеството предишни политики на централното правителство, предназначени да помогнат на второто по големина стопанство на планетата да постигне планирания ръст на БВП от около 5 процента. В края на септември Пекин огласи пакет в подкрепа на боледуващия сектор на недвижими имоти, включително и орязване на кредитните разходи по ипотеки за 5.3 трлн. щ. долара и облекчаване на наредбите за покупка на второ жилище. Около 50 млн. домакинства се очаква да спестят 150 млрд. юана от обслужване на ипотеки след инициативата, съобщи заместник председателят на Народната банка на Китай Тао Линг.

Управляващите са осигурили 1.48 млн. държавни апартаменти към края на септември – достатъчни за задоволяване на нуждите на 4.5 млн. млади хора, твърди банкерът. Най-големите мегаполиси, включително Пекин и Шанхай, са разширили правата на купувачите на жилища да придобиват недвижими имоти. А по-малките градове са премахнали всички ограничения за покупки на нови жилища.