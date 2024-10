Израел взриви склад с боеприпаси на “Хизбула”, объркаха го със земетресение

Геоложкият институт на Израел потвърди, че мощната експлозия е заблудила Израелската гражданска отбрана, която погрешно е съобщила за земен трус, обяви електронният сайт на в. “Йедиот Ахронот”.

Израелските медии съобщиха, че съобщението е стреснало много местни жители в северната част на Израел, намиращи се под напрежение след месеци предупреждения за ракетни удари в региона, извършвани от “Хизбула”.

Жител на южния ливански град Мардж Аюн заяви пред ДПА, че леглата в дома му са се разтресли, а лампите са се разлюлели.

Crazy Footage: The IDF struck a Hezbollah weapons depot so hard that it caused earthquake alerts across northern Israel pic.twitter.com/Hbwhsbkv8Q