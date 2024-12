Недоволните стреляха с фойерверки по органите на реда. След часове на безредици, полицията започна да отблъсква демонстрантите от сградата на парламента и да издига барикади с подръчни средства.

На 28 ноември управляваща в Грузия партия “Грузинска мечта” съобщи, че Тбилиси ще преустанови преговорите за членство до 2028 г. заради “серия обиди” от Европейския съюз към страната.

Напрежението нараства от месеци насам – управляващата партия “Грузинска мечта” е обвинявана, че води все по-авторитарна, антизападна и проруска политика.

The Moscow puppet government in Georgia decided to attack pro-democracy protestors with water cannons, pepper spray, tear gas, and rubber bullets, the protestors responded with the equivalent of a fireworks mini gun. #georgiaprotests pic.twitter.com/oAJN5FOVtt