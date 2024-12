Евакуираха 1200 души от Айфеловата кула заради пожар

Службите за спешна помощ са пристигнали на място и се борят с пламъците. Според местни медии огънят вече е овладян, но в момента мястото е затворено за посетители.

Айфеловата кула е една от най-известните структури в света, като привлича средно между 15 000 и 25 000 посетители на ден, според статистическата база RoadGenius.

През януари тази година в социалните мрежи се появиха снимки и видеа, които твърдяха, че Айфеловата кула гори, но те се оказаха фалшиви. Последният голям пожар избухва през януари 1956 г. в телевизионната предавателна зала на кулата, причинявайки значителни щети.

🚨🇫🇷EIFFEL TOWER FIRE FORCES EVACUATION: PARIS CAN’T CATCH A BREAK



This morning, the Eiffel Tower caught fire after an overheated cable sparked flames inside a lift shaft.



Firefighters had trouble accessing the blaze, leading to 1,200 visitors being evacuated.



Thankfully, the… pic.twitter.com/N6XmakQws0