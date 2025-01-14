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Светият Синод определи кандидатите за Видински митрополит

Видинска митрополия

Светият Синод определи листата от достоизбираеми епископи – кандидати за предстоящия избор за нов Видински митрополит.

В листата са осем епископи: 

Велички епископ Сионий– Игумен на Троянската и Бачковската свети обители;

Мелнишки епископ Герасим- Главен секретар на Св. Синод;

Смоленски епископ Висарион – Втори викарий на Пловдивския митрополит;

Константийски епископ Михаил – Викарий на Ловчанския митрополит;

Браницки епископ Пахомий – Първи викарий на Софийския митрополит;

Главиницки епископ Макарий– Викарий на Русенския митрополит;

Велбъждски епископ Исаак – Втори викарий на Софийския митрополит;

Знеполски епископ Мелетий – Ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“.

Епархийският избор на двамата кандидати за нов Видински митрополит ще се проведе на 2 февруари във Видин. 

Каноническият избор за нов глава на Видинската епархия е насрочен за 9 февруари в София.

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