Светият Синод определи кандидатите за Видински митрополит

Светият Синод определи листата от достоизбираеми епископи – кандидати за предстоящия избор за нов Видински митрополит.
В листата са осем епископи:
Велички епископ Сионий– Игумен на Троянската и Бачковската свети обители;
Мелнишки епископ Герасим- Главен секретар на Св. Синод;
Смоленски епископ Висарион – Втори викарий на Пловдивския митрополит;
Константийски епископ Михаил – Викарий на Ловчанския митрополит;
Браницки епископ Пахомий – Първи викарий на Софийския митрополит;
Главиницки епископ Макарий– Викарий на Русенския митрополит;
Велбъждски епископ Исаак – Втори викарий на Софийския митрополит;
Знеполски епископ Мелетий – Ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“.
Епархийският избор на двамата кандидати за нов Видински митрополит ще се проведе на 2 февруари във Видин.
Каноническият избор за нов глава на Видинската епархия е насрочен за 9 февруари в София.