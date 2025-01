След одобрение от всички регулаторни органи, Анастас Петров официално встъпва в длъжността член на УС и главен търговски директор на ДЗИ, считано от 21 януари 2025 г. Преди да бъде номиниран за настоящата позиция, новият търговски директор на ДЗИ е дългогодишен изпълнителен директор „Корпоративни и стратегически партньорства и управление на инвестициите“ на ОББ Пенсионно осигуряване.

Анастас Петров е изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване от септември 2009 г. и запазва позицията си след придобиването на пенсионноосигурителното дружество от KBC Group България през 2021 г. Анастас Петров е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Председател на Комитета по квалификация на кадри в асоциацията.

Той е завършил Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Стопанско управление и администрация". Има степен Бакалавър по „Европейска бизнес администрация" от University of Lincolnshire and Humberside (ULH) във Великобритания. Притежава и степен Executive Master in Finance, Banking & Real Estate от Американския Университет в България и SDA Bocconi в Италия.