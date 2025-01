Андрю Пъздър е номиниран за постоянен представител на САЩ в ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира 74-годишния бивш шеф на CKE Restaurants Андрю Пъздър за поста на постоянен представител на САЩ в Европейския съюз. Тръмп съобщи това в Truth Social.

„Радвам се да съобщя, че Андрю Ф. Пуздър ще бъде следващият посланик на Съединените щати в Европейския съюз. Анди е успешен адвокат, бизнесмен, икономически коментатор и автор“, написа президентът.

През 2020 г. Пъздър беше назначен за главен изпълнителен директор на CKE Restaurants,

компанията майка на веригите ресторанти за бързо хранене Carl’s Jr и Hardee’s. „През своите 17 години като главен изпълнителен директор Анди изведе компанията от тежки финансови затруднения, позволявайки й да оцелее, да стане финансово сигурна и да расте“, каза Тръмп. „Анди ще свърши отлична работа, представяйки страната ни в този важен регион“, добави президентът.

Андрю Франклин Пъздър (роден на 11 юли 1950 г.) е бил главен изпълнителен директор на CKE Restaurants, компанията майка на Hardee’s and Carl’s Jr., от септември 2000 г. до март 2017 година. Преди това той е бил частен адвокат по търговски процеси от 1978 до 1995 г., като се е занимавал с много нашумели дела и е бил активен в движението против абортите.

Пъздър е чест коментатор по икономически и политически въпроси.

Той е съавтор на книгата, озаглавена “Създаване на работни места: Как наистина работи и защо правителството не го разбира”.

На 8 декември 2016 г. новоизбраният тогава президент Доналд Тръмп номинира Пъздър за министър на труда, но на 15 февруари 2017 г. той се оттегли поради липса на гласове, необходими за неговото утвърждаване.

След като се оттегли, Пъздър публикува втората си книга, озаглавена The Capitalist Comeback: The Trump Boom and the Left’s Plot to Stop it in 2018.