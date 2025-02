Сърбия преговаря със САЩ и Русия за санкциите на петролната си компания NIS

Сърбия води разговори “в последната минута” със Съединените щати и Русия преди на 27 февруари да изтече крайния срок да предотврати въвеждането на американските санкции на петролната й компания NIS, което би довело до орязване на доставките на суров петрол, заяви на 26 феруари сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

NIS управлява единствената рафинерия на северозападната ни съседка в Панчево, малко извън столицата Белград. А руските енергийни гиганти “Газпром нефт” и “Газпром” имат съответно 50% и 6.15% дялови участия в нея.

Вашингтон въведе санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде 45 дни на “Газпром нефт” да ликвидира собствеността си в NIS. Крайният срок изтича в 6 ч. местно време на 27 февруари, посочва Джедович Ханданович. И допълва, че Белград “продължава преговорите и със Съединените щати и с Русия, за да намери решение”.

Сърбия – утвърден в исторически план партньор на Русия, е внесла официално искане в щатското Министерство на финансите за отсрочване на санкциите с 90 дни, за да може да намери “стабилно решение, което да доведе до отмяна на наказанието”. Евентуален отказ на такава отсрочка ще постави в сериозен риск петролния внос на NIS, която задоволява около 80% от потреблението на вътрешния пазар на дребно с петролни и газови деривати, защото няма да може да внася черно злато чрез хърватския оператор на петролопровода Janaf.

Фондовата борса на Белград BELEX забрани търговията на акциите на NIS на 14 януари като се позова на въвеждането на американските санкции.

