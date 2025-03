Acronis засилва ангажимента си към ESG инициативи и подкрепа на общностите

През 2024 г. Acronis постигна растеж в екологичната ефективност и укрепи своите ESG (екологични, социални и управленски) инициативи, за да подкрепи своите партньори, да подобри киберсигурността и да допринесе за по-добро бъдеще. Като организация, отговорна към ESG, компанията остава ангажиран с устойчивото разширяване, като едновременно с това засилва киберсигурността и оказва значително въздействие върху околната среда и глобалните общности. Това става ясно от доклада на Acronis, глобален лидер в киберсигурността и защитата на данните, за миналата година.

Документът описва ключови инициативи, включително усилия за намаляване на емисиите на парникови газове (GHG), укрепване на мерките за киберсигурност и разширяване на социалните програми, подкрепящи образованието, разнообразието и развитието на работната сила.

Ключовите ESG акценти за 2024 г. по отнешение на екологичното лидерство са свързани с актуализиране и преглед на инвентара на парниковите газове (GHG) на компанията и

оценка на въглеродния отпечатък от използването на решенията на Acronis.

Заедно с това е извършена оценка на рисковете в центровете за данни с цел оценка на екологичното въздействие, както и организиране на 23 екологични събития, събиране на над 2700 кг отпадъци и регистриране на 630+ часа доброволен труд.

Социалното въздействие и ангажираност на служителите е свързано със стартиране на фирмената програма “Гласът на служителите” за укрепване на културата на работното място. Извършено е разширяване на кампанията на Acronis Cyber Foundation Program Ambassadors, ангажирайки над 500 служители в 76 проекта с близо 3000 часа доброволен труд. Проведени са 34 #CyberWomen срещи в десет държави със 700 участници, продължена е и програмата за менторство Women in Tech (WIT) с 36 завършили участници. Подкрепено е образованието чрез програмата Acronis Cyber Foundation с изграждане на шест училища и IT класни стаи и са въведени програми за IT умения в Германия и България за насърчаване на развитието на работната сила.

Силното управление и ангажираност към киберсигурността

е свързано с подобряване на процесите за преглед на доставчиците и програмите за непрекъсваемост на бизнеса, както и укрепване на киберсигурността чрез прилагане на двуфакторна автентикация за партньорските платформи. Разширена е сертификацията по ISO за сигурност и стартиране на Acronis Threat Research Unit (TRU) и са проведени обучения по информационна сигурност в цялата компания.

“През 2024 г. Acronis постигна значителен напредък в подобряването на нашите ESG усилия – от подобряване на качеството на данните за изчисляване на емисиите на парникови газове до иницииране на проекти за намаляване на въглеродния ни отпечатък”, каза Alona Geckler, Chief of Staff и SVP на бизнес операциите в Acronis. “Гледайки напред, ние оставаме ангажирани да надграждаме тези усилия, непрекъснато да подобряваме ESG практиките си и да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори за създаване на по-устойчиво бъдеще. Ще продължим да се фокусираме върху насърчаването на положителни промени чрез отговорни операции и да гарантираме, че нашите устойчиви цели съответстват на нуждите както на нашия бизнес, така и на планетата.”

Acronis се отличава с глобална мрежа от над 50 Acronis Cyber Cloud центрове за данни, като приоритизира устойчивостта при избора на партньори. Над половината от тези обекти прилагат екологично чисти практики, включително енергийна ефективност, ISO сертификати, политики за електронни отпадъци и управление на климатичните рискове, като много от тях участват в iMasons Climate Accord. Много от центровете използват екологично чисти методи за охлаждане, като водно и въздушно охлаждане с водни хладилни агенти, а една трета от доставчиците на центрове за данни на Acronis са приели технологии за намаляване на вредните хладилни агенти, затвърждавайки ангажимента на компанията към устойчивостта.

Компанията защитава над 750 000+ бизнес клиенти,

подкрепя 20 000+ доставчици на услуги и поддържа над 50 центъра за данни по целия свят. Чрез работата на Acronis Threat Research Unit (TRU) през миналата година Acronis откри 195 милиона заплахи и блокира 61 милиона злонамерени имейли.