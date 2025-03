Инвестициите на САЩ у нас са 514 млн. щ.д. и създават 12 726 работни места

Според доклада „Трансатлантическата икономика 2025“ инвестициите* на САЩ в България възлизат на 514 млн. щ. д. – стойност, която е без промяна спрямо доклада от миналата година. Докато българските инвестиции в Америка намаляват до 74 млн. щ.д. (спрямо 102 млн. щ. д. през 2023 г.).

Преките, свързани с САЩ работни места в България, се увеличават до 12 726 (при 10 908), а работните места, които българските компании са създали, са под 500 (спрямо 306).

Що се отнася до търговията, САЩ имат изнесени стоки за България на обща стойност 489 млн. щ.д. (спад спрямо 513 млн. щ. д. през 2023 г.). Делът на американските стоки, внесени в България е 1.4% от общия внос, но достига до 3.2%, когато от общия обем се изключи търговията в рамките на ЕС (без промяна спрямо доклада от миналата година).

От друга страна,

вносът в САЩ от България е на обща стойност 1.5 млрд. щ. д.

(без промяна). По този начин САЩ получават 2.3% от общия обем на стоките, които България изнася за света. Този дял нараства до 6.6% при отчитане на търговията в рамките на ЕС от общия брой (без промяна с/мо предишния доклад).

И двата показателя показват стабилни икономически отношения в търговията между България и САЩ, докато износът на България – пряк и чрез партньори от ЕС – се е увеличил през изминалата година.

“Позиционирането на България като стратегически партньор на САЩ както по отношение на внос на високотехнологични стоки и услуги, така и в българското участие на американския пазар със стоки и услуги – пряко и през партньори от ЕС – правят страната ни част от Трансатлантическата икономика, с което се постига по-голяма сигурност, сила и благоденствие на тези страни”, посочи Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България.

Петте стоки с най-голям износа от САЩ за България (млн. щ.д.):

Транспорт и оборудване – 161 (при 155,2 през 2024 г.) Производство на машини – 77 (при 80,3 през 2024 г.) Производство на компютри и електроника – 85 (при 78,1 през 2024 г.) Петролни и въглищни продукти – 24 (при 50,3 през 2024 г.) Химични продукти – 43 (при 36.7 през 2024 г.)

От данните се вижда, че вносът от САЩ за България е в продукти с висока добавена стойност и реално внедряване на американски технологии у нас. Също така прави впечатление, че вносът на втечнен природен газ от САЩ за България отсъства от Топ 5 на внесените стоки, както и че добивът на полезни изкопаеми отсъства, за сметк на завърналите се химически продукти.

Топ 5 на стоките, които България изнася за САЩ (млн. щ.д.):

Компютри и електронно производство – 224,4 (без промяна) Производство на машини – 157 (спрямо 206,5 през 2024 г.) Химически продукти – 128 (спрямо 159,1 през 2024 г.) Производство на различни видове стоки – 266 (спрямо 132,6 през 2024 г.) Производство на първични метали – 127 (спрямо 121 през 2024 г.)

За поредна година

България изнася за Америка стоки с висока добавена стойност

(компютри, електроника, промишлени изделия, химикали, първични метали). Запазва се структурата на износа, както бе посочено и в доклада от 2024 година.

Отделните щати с най-голям износ на стоки за България са: Аризона – 61.7 млн.щ.д., Калифорния – 45.3 млн.щ.д. (70.3 млн.щ.д.), Тексас – 43.9 млн.щ.д. (спрямо 120.3 млн.щ.д.), Флорида – 41.8 млн. щ.д. и Канзас – 37.9 млн. щ.долара. През 2024 г. отсъстват щатите Джорджиа, Айова и Илинойс.

Щатите, които внасят най-много стоки от България са Калифорния – 261.6 млн. щ.д. (при 159.3 млн. щ.д.), Ню Йорк – 140.1 млн. щ.д. (спрямо 88.8 млн. щ.д.), Ню Джърси – 112.5 млн. щ.д. (при 124.8 млн. щ.д.), Флорида – 111.7 млн. щ.д. (завръща се след 2022 г.), и Масачузетс – 97.9 млн.щ.д. (при 101.7 млн. щ.д.)

Що се отнася до износа на услуги, САЩ са изнесли за България услуги на обща стойност 475 млн. щ.д. (спрямо 381 млн. щ.д. в доклада от 2024 г.), докато България е изнесла за Щатите услуги на стойност от 664 млн. щ.д. (при 496 млн. щ.д., което е нов ръст от 25% на годишна база, което бие рекорда от 577 млн. щ.д. през 2018 г.).

Тази година се отбелязва 22-то издание на доклада „Трансатлантическата икономика“ – годишното проучване на трансатлантическите работни места, търговия и инвестиции. Автори на награждаваната публикация са Даниел Хамилтън и Джоузеф Куинлан от Института за външна политика, Училище за напреднали международни изследвания, Университет “Джон Хопкинс”, САЩ и Трансатлантическата лидерска мрежа.

Проучването е подкрепено от Американските търговски камари в Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Италия, Люксембург, Испания и Швеция. Източници на данните за България: Бюрото за икономически анализи; Министерството на търговията на САЩ; Международният валутен фонд; Службата за търговия и икономически анализи.

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 30 години. Тя обединява близо 350 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 година.

Има свой търговски офис за във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, с който подпомага навлизането на български компании на пазара в Америка, както и промотира България като инвестиционна дестинация пред американски компании.

*Забележка: При сравнение между двата доклада «Трансатлантическата икономика 2025» с «Икономическото партньорство между САЩ и България 1990 – 2023», изд. от 2023 г. на АТК), ще се забележи разлика в броя на американските инвестиции в България. В българския доклад използваната методология проследява крайния собственик на капитала на набор от идентифицирани и анализирани редица компании, които оперират в България.