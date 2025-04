Европейският съюз готви контрамерки срещу митата на Тръмп

„Изглежда, че няма ред в безпорядъка, няма ясен път към сложността и хаоса, които се създават, тъй като всички търговски партньори на САЩ са засегнати“, подчерта тя. Според нея несигурността ще се развие спираловидно и ще предизвика възхода на по-нататъшен протекционизъм. По думите ѝ последствията ще бъдат ужасни за милиони хора по света, също и за най-уязвимите страни, които сега са обект на едни от най-високите мита на САЩ.

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че е съгласна с Тръмп, че някои държави се възползват нечестно от настоящите правила в световната търговия, отбелязвайки, че Европейският съюз е готов да подкрепи усилията глобалната търговска система да бъде „подходяща за реалностите на световната икономика“.

„Милиони хора ще плащат повече за храна, за лекарства и транспорт, инфлацията ще се повиши, ще бъдат ударени най-уязвимите. Малки и големи фирми ще пострадат“, предупреди обаче фон дер Лайен.

Според председателя на комисията по международна търговия на европарламента Бернс Ланге за митата, обявени снощ, макар и с по-ниска ставка за Европейския съюз в сравнение с други – трябва да се преговаря, в противен случай Европейският съюз няма да отстъпи.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7