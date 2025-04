Nvidia пуска нови драйвери 576.02, които отстраняват множество грешки и сривове

Технологичният гигант Nvidia пуска нов драйвер за графични процесори, който включва огромен брой корекции на грешки и сривове, измъчвали напоследък драйверите от серията Game Ready. След много оплаквания от потребители за черни екрани, сривове на игри и обща нестабилност, днешният драйвер версия 576.02 не само значително повишава номера на версията спрямо миналогодишния 572.83, но също така съдържа редица важни поправки.

Бележките към версия 576.02 посочват, че драйверът отстранява проблеми със стабилността при Windows 11 версия 24H2, „син екран на смъртта“ (BSOD), когато се играят игри с DLSS 4 и Multi Frame Generation, произволни черни екрани при графичните карти от серията RTX 50, както и общи проблеми със системната стабилност.

Този драйвер също така коригира случайни сривове в играта Fortnite, блокиране на Star Wars Outlaws при неактивност на играта, срив на Monster Hunter Wilds и насичане при използване на VSYNC в Overwatch 2. Има и различни поправки за игри като Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1 и Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Това е необичайно голям брой корекции за обикновен драйвер от Nvidia, тъй като обикновено актуализациите съдържат само няколко поправени игрови или общи бъга, които заемат половин страница в бележките към версията. Този път обаче списъкът със стабилизации заема почти две страници.

Надеждата е, че този обширен списък отстранява повечето от проблемите, за които се съобщава още от пускането на RTX 5090 през януари. Докато Nvidia се бореше с проблеми със стабилността на драйверите за серията RTX 50, тези проблеми засегнаха и по-старите графични карти след въвеждането на DLSS 4.

Драйверът 576.02 на Nvidia също така поддържа новата видеокарта GeForce RTX 5060 Ti, която излиза днес с начална цена от 379 долара.