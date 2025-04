BYD и Saudi Aramco ще си сътрудничат в областта на NEV технологиите

Китайският автомобилен гигант BYD сключи договор с държавната петролна компания на Саудитска Арабия – Saudi Aramco, след като официално навлезе на автомобилния пазар в близкоизточната страна през миналата година. Двете фирми се договориха да проучат възможности за по-тясно сътрудничество в областта на технологиите за нови електрически превозни средства (NEV), според изявление на петролната компания от вчера.

Компанията Saudi Aramco Technologies Company (SATC), изцяло притежавана дъщерна фирма на Saudi Aramco, подписа споразумение за съвместно развитие с BYD, насочено към насърчаване на разработката на иновативни технологии, които повишават ефективността и екологичната устойчивост.

Сътрудничеството ще използва изследователските и развойни екипи на двете компании с цел постигане на пробиви в сектора на NEV, се казва още в изявлението. Партньорството има за цел да подкрепи подобренията и да надгради богатия опит на Saudi Aramco в областта на научноизследователската и развойна дейност за нови енергийни решения, заяви Али А. Ал-Мешари, старши вицепрезидент на Saudi Aramco по технологичен надзор и координация.

Луо Хонгбин, старши вицепрезидент на BYD, заяви, че очаква авангардните R&D възможности на Saudi Aramco и BYD в областта на NEV да преодолеят географските и мисловни граници, за да създадат решения, които съчетават висока ефективност с нисък въглероден отпечатък.

Саудитското правителство има амбициозен план по отношение на електрификацията, чиято цел е 30% от превозните средства да бъдат NEV до 2030 година.

На 20 февруари 2024 г. BYD официално обяви навлизането си на пазара в Саудитска Арабия, като представи моделите Han EV, Atto 3, Seal EV, Qin Plus и Song Plus. Atto 3 е известен в Китай под името Yuan Plus.

Първият магазин на BYD в Саудитска Арабия отвори врати в столицата Рияд на 28 май миналата година. Магазинът се намира в сърцето на квартал Ал Гадер. Магазинът е изграден от местния дистрибутор Al-Futtaim Electric Mobility Company и включва шоурум, център за откриване и сервизен център.

BYD е продала 1 000 804 NEV по света през първото тримесечие, включително плъгин хибридни електрически превозни средства (PHEV) и изцяло електрически превозни средства (BEV), което е ръст от 59.81% спрямо същия период на миналата година.